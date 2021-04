Itapemirim inicia voos de certificação para começar a operar no Brasil

Itapemirim pousou pela primeira vez no Aeroporto Internacional de BH, em Confins (foto: Matheus Adler/EM/D.A Press) ITA Transportes Aéreos, do Grupo Itapemirim, começou, nesta segunda-feira (12/04), a realizar os primeiros voos para obter o Certificado de Operador Aeronáutico (COA) junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O documento é um importante passo para que a empresa possa, de fato, iniciar as operações no Brasil. , do Grupo Itapemirim, começou, nesta segunda-feira (12/04), a realizar os primeiros voos para obter ojunto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O documento é um importante passo para que a empresa possa, de fato, iniciar as operações no Brasil.









“Chegamos na etapa final para a concretização da companhia aérea e estamos muito felizes com tudo o que conquistamos até aqui. Completaremos nosso cronograma para obtermos as certificações junto à ANAC dentro do prazo planejado”, disse Sidnei Piva, presidente do Grupo Itapemirim.





Belo Horizonte será uma das cidades atendidas pela ITA, que pretende utilizar o Aeroporto Internacional de BH como um “hub”, ou seja, uma espécie de centro de operações e conexões. Além do terminal mineiro, outros dois aeroportos serão utilizados pela companhia no mesmo esquema: o de Brasília e o de Guarulhos.





"É uma ótima notícia em um momento de atenção, em função da pandemia do coronavírus. Estamos otimistas com o processo e na torcida para que, em breve, seja iniciada a venda de passagens da Itapemirim. Para Minas Gerais, a chegada de uma nova companhia aérea é sinônimo de mais conectividade e também mais desenvolvimento para toda a região”, afirmou Clayton Begido, gestor de Conectividade e Aviação da BH Airport, concessionária que administra o aeroporto em Confins.





Outras cidades também serão atendidas pela ITA, como Vitória, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Salvador.