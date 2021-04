Serasa: pedidos de falências crescem 58,3% em março

Os números estão ligados ao crescimento da inadimplência das empresas durante a pandemia (foto: Reprodução/Pixabay)

Um levantamento da Serasa Experian mostrou que, somente em março de 2021, foram feitos 95 pedidos de falência em todo o Brasil – crescimento de 58,3%, em comparação com o mesmo período de 2020. Além disso, a variação mensal apresentou elevação de 13,1%.



Em Minas Gerais, foram três pedidos em março de 2021, mesma quantia de fevereiro. No total, já são 12 neste ano. Por outro lado, no ano passado houve 20 pedidos, sendo sete somente em março.



Segundo a análise, em Minas já foram decretadas cinco falências em 2021, sendo duas em março. Em 2020, o número de falências chegou 18.





(foto: Divulgação/Serasa)



O economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, afirma que os dados estão ligados ao aumento da inadimplência das empresas, uma das principais dificuldades enfrentadas durante a pandemia de COVID-19.





“Muitos negócios não conseguiram se manter neste período de distanciamento social e acabaram recorrendo ao pedido de falências para quitar as dívidas com os credores. O grande volume em serviços é um reflexo do fechamento de restaurantes, cinemas, teatros e outras atividades por conta da pandemia”, disse.





As microempresas continuam à frente (46). Em seguida, aparecem as médias (27) e grandes (22).

MARÇO 2020:

(foto: Divulgação/Serasa)



Legenda FAL. REQ. - Falências Requeridas FAL. DEC. - Falências Decretadas REC. JUD. REQ. - Recuperação Judicial Requerida REC. JUD. DEF. - Recuperação Judicial Deferida REC. JUD. CON. - Recuperação Judicial Concedida REC. EXTRAJUD. REQ. - Recuperação Extrajudicial Requerida REC. EXTRAJUD. HOM. - Recuperação Extrajudicial Homologada

MARÇO 2021:

(foto: Divulgação/Serasa)





Recuperação judicial



Diferentemente dos pedidos de falências, as requisições de recuperação judicial demonstraram queda nos dois comparativos.



Na análise anual, a redução foi de 4,9%. Já no comparativo entre março e fevereiro deste ano, a variação negativa foi de 13,3%.





Luiz Rabi também explica que a redução se deve a uma série de incentivos dados às empresas durante a pandemia, além da mudança na lei.



“Antes de partir para um pedido de recuperação judicial, os negócios buscaram alternativas com os credores, aumentando prazos e novas linhas de crédito, por exemplo. Além disso, houve a aprovação de uma nova lei que tem como objetivo tornar os processos mais eficientes, portanto muitas pessoas jurídicas estão aguardando esta definição para seguir com as requisições”, comenta.





Em Minas Gerais, não foi registrada nenhuma requisição de recuperação judicial em março deste ano, mas, em janeiro e fevereiro, foram seis pedidos. No ano passado, foram 52 requisições apenas em novembro.



A queda no mês, com relação a 2019, foi de 54,5%, com maior participação das micro e pequenas empresas.





O setor de serviços teve o maior número de pedidos, seguido do comércio e da indústria.



De janeiro a novembro de 2020, foram 1.106 requisições de recuperação judicial.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina