Embaré: caramelos mineiros chegam à Somália, Mauritânia, Argélia e Libéria

Os tradicionais caramelos da mineira Embaré nas prateleiras da Coreia do Sul (foto: Embaré/Divulgação ) Embaré, empresa conhecida por seus caramelos, começou 2021 conquistando novos mercados fora do país. Além de retomar as vendas para Índia, Bulgária e Egito, a companhia mineira passou a exportar os doces para Somália, Mauritânia, Argélia e Libéria.



Segundo ele, a linha de lácteos também tem boas perspectivas. Abriu, recentemente, os mercados da Bolívia e da República Dominicana com exportação de leite condensado.



Além disso, consolidou a venda de leite, creme de leite e leite UHT (Ultra High Temperature) no Paraguai. No ano passado, foram enviadas 228 toneladas desses produtos para o país vizinho. A expectativa é de crescimento de 10% neste ano.





Já para a Venezuela, exporta leite condensado, creme de leite, doce de leite e bebida láctea. Em 2020, embarcou 712 toneladas de lácteos para o país e pretende manter o ritmo em 2021.





"Mesmo passando por esse período de instabilidade devido à pandemia, enxergamos a possibilidade de trabalhar a linha de lácteos e conseguimos bons resultados em 2020. A perspectiva é de ampliar a venda de lácteos em 2021 e manter os bons resultados alcançados em 2020 no mercado de doces", afirma.





Caramelos e linha de lácteos





O catálogo de exportação da empresa tem mais de 40 versões dos famosos caramelos, além de produtos assinados pela marca Camponesa, como leite UHT, creme de leite, leite condensado, doce de leite e bebida láctea.





Atualmente, os caramelos são o carro-chefe de exportação da companhia, tendo sua linha completa exportada – desde os caramelos tradicionais (quadradinhos), recheados, toffees, caramelos premium até suas balas mastigáveis.





De acordo com Felipe, o mercado externo é muito aberto em relação a novos sabores e produtos. "Estamos em constante trabalho junto aos nossos distribuidores para entender quais os itens podem ter mais sucesso em cada um dos países.”





Ele explica que sabores, tamanhos, apresentações e outros aspectos são sempre avaliados segundo o mercado: “Atentos a isso, estamos sempre inovando na formulação dos nossos produtos. Neste ano estamos lançando produtos, para suprir demandas específicas".





Considerando os novos mercados conquistados este ano, a empresa está presente em 43 países e fechou um calendário de feiras internacionais para este ano, que se iniciou com a participação na Gulfood Dubai, a maior feira de alimentos e bebidas do Oriente Médio.



Para os próximos meses está programada participação na Sweets and Snacks em Chicago, nos Estados Unidos, em junho; Anuga, em Colônia, na Alemanha, em outubro; e Yummex, nos Emirados Árabes Unidos, em novembro.





De Minas para o mundo





A Embaré é a sexta maior empresa de laticínios do Brasil e está presente em todos os continentes do mundo com suas linhas de confeitaria e lácteos.



Fundada em 1935, possui fábricas em Lagoa da Prata, Santo Antônio do Monte e Patrocínio, em Minas Gerais, que somam aproximadamente 40 mil m² de área construída, além de contar com nove laboratórios próprios.



A empresa tem capacidade de processamento diário de 2,8 milhões de litros de leite.





Além dos tradicionais caramelos, a companhia produz uma linha de lactéos composta por por leite em pó, leite UHT, leite condensado, creme de leite, doce de leite, bebida láctea, manteiga e queijos.





*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina