Carrinho vazio: veja o que dá para comprar em BH com o auxílio emergencial

O novo auxílio emergencial em parcelas que variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família, começou a ser pago na terça-feira (6/4). Cerca de 45,6 milhões de brasileiros serão contemplados com essa versão de valores reduzidos, em relação ao ano passado.

O calendário de pagamentos foi divulgado pelo governo na semana passada. Os primeiros a receber serão os trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) nascidos em janeiro.



O dinheiro será depositado nas contas poupança digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Somente de duas a quatro semanas após o depósito, o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente.

Quem já recebe o Bolsa-Família, o pagamento será diferenciado, com os inscritos sacando diretamente o dinheiro nos dez últimos dias úteis de cada mês, com base no dígito final do número de inscrição social (NIS). Só receberão aqueles cujo o valor for superior ao benefício do programa social.

O Estado de Minas elaborou uma lista de produtos básicos de alimentação e higiene, observando os menores preços oferecidos em loja de uma rede de supermercado popular na capital.



Veja o que pode ser comprado com o valor mínimo da parcela de R$ 150:





Arroz agulhinha 5 kg 17,98

Feijão carioca 1 kg 7,98

Açúcar cristal 5kg 12,48

Café 500g 8,60

Sal 1kg 3,80

Macarrão 500g 3,70

Óleo de soja 900ml 7,28

Fubá 1kg 2,98

Leite long vida (1litro) 3,28

Massa de tomate 330g 3,80

Ovos pente (30unidades) 13,99

Frango (coxa/sobrecoxa) 1kg 9,99

Tempero pronto 500g 4,48

Água sanitária 2l 3,80

Sabão em barra (5 unid) 7,90

Sabão em pó 2kg 14,85

detergente 500ml 1,38

desinfetante 1lt 7,98

Papel higiênico (12 rolos) 8,98

creme dental 90g 3,40

Sabonete unidade 0,98





Total 149,61