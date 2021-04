Petrobras leiloa 7 andares comerciais em BH, com lance de R$ 11 milhões

Edifício fica na Zona Sul da capital mineira (foto: Reprodução/Frazão Leilões)

A Petrobras vai leiloar sete andares comerciais em um edifício na Rua Barão de Macaúbas, no Bairro Cidade Jardim, Região Sul de Belo Horizonte. Os interessados podem enviar ofertas no site da Frazão Leilões, responsável pelo leilão, até às 10h30 do dia 20/04.





Ao todo, são sete pavimentos (do 4° ao 10° andar) que totalizam, aproximadamente, 1.763,35 m² com 25 vagas de garagem e área privativa de 267 m². Para visitar o imóvel, é necessário agendar por meio do telefone (31) 99202-7864 ou e-mail: simonesantosc@br.com.br.





O lance inicial é de R$ 11 milhões e os imóveis serão vendidos em lote único. O valor poderá ser pago em até 36 meses, com entrada de 15%, até cinco dias úteis após a validação do leilão e aprovação do comprador. Vale ressaltar que o pagamento mínimo não quer dizer compromisso ou proposta do vendedor para venda do imóvel.





O imóvel permanecerá sob posse da Petrobras por até 60 dias após a assinatura da escritura de compra e venda definitiva. A desocupação tem de ser feita pelo vendedor antes da entrega ao arrematante.





Demais informações sobre o leilão, bem como o edital completo, você encontra no site da Frazão Leilões.

Documentos para compra e venda

O comprador deve apresentar ao vendedor os seguintes documentos:





Pessoa Física





cópia do RG ou RNE e CPF/MF, inclusive de seu companheiro ou cônjuge

cópia da certidão de casamento e pacto antinupcial, se houver

cópia do comprovante de residência emitido até 60 dias

cópia autenticada do RG e do CPF/MF, caso o comprador for representado por procurador

declaração de concordância com as disposições da Circular





Pessoa Jurídica