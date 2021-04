Gasmig: 'tentar diminuir impacto', diz presidente sobre aumento de 39%

Gasmig quer amenizar os impactos do reajuste para com o consumidor (foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Petrobras comunicou, nesta segunda-feira (05/04), que a partir do dia 1º de maio, a venda de gás natural para as distribuidoras terá aumento de 39%, na comparação com o último trimestre. Em dólares, o crescimento é de 32%. Contudo, a elevação tem desagradado as indústrias do ramo e gerado preocupação com o estado e com os consumidores.



O presidente da Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig), Pedro Magalhães, disse que a única opção é repassar os quase 40% de aumento, mas que tentará amenizar o impacto para o consumidor.

“Esse repasse é um contrato que a gente tem com a Petrobras. Tem alguns estados que têm algum contrato mais antigo, que é o caso de São Paulo, que consegue até vender um gás mais barato do que Minas. Nós não temos jeito de fazer nada a não ser repassar, mas nós vamos tentar ver se a gente acha um caminho para amortecer um pouco para os consumidores”, explica.





Além disso, a preocupação é o impacto do reajuste no estado de Minas Gerais. “Vamos tentar diminuir esse impacto em Minas. Já conversei com o presidente da Cemig, que é o presidente do conselho da Gasmig hoje, e nós falamos sobre isso. Tentar diminuir, porque isso que preocupa a gente, entendeu?”, afirma Pedro Magalhães.





Ele disse ainda que, antes da pandemia, chegou a pagar para a Petrobras R$ 0,96 pelo gás. Segundo ele, o valor pago atual é de R$ 1,32, mas, com o reajuste, vai para R$ 1,78.





“O valor baixo foi por causa da queda do petróleo e do dólar. Aí o petróleo subiu de novo, teve correção da margem da Gasmig, do contrato de transporte. Estamos preparando uma revisão tarifária para Minas Gerais, para ver se a gente consegue abaixar o preço”, destaca.





A Petrobras ressalta que “os preços do gás natural às distribuidoras chegaram a ter redução acumulada de 35% em reais e de 48% em dólares, devido ao efeito da queda dos preços do petróleo no início do ano passado”.

Indústria critica aumento

A Associação Brasileira de Consumidores Industriais (Abrace), informou, por meio de sua assessoria, que “Minas já tinha tido um reajuste da Gasmig para indústria de 25% em fevereiro, a maior do país, sendo reajustado com o IGP-M. A indústria já estava preocupada com essa mudança que aconteceu em fevereiro e, com esse novo aumento de 39%, o estado de Minas Gerais sofre impactos”. A indústria é responsável por 80% do consumo do gás canalizado no estado.





Outros estados brasileiros possuem uma agência reguladora, que serve como espécie de equilíbrio entre os reajustes. Apenas Minas Gerais e Rio Grande do Sul não têm. “Isso dificulta o diálogo sobre abusos cometidos pela concessionária ou o governo do Estado contra os consumidores e acarreta uma menor transparência aos processos tarifários”, aponta Adrianno Lorenzon, gerente de gás natural da Abrace.