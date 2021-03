Frutal libera acertos de dívidas de contribuintes sem multas e juros

Para aproveitar os benefícios, a Prefeitura da Frutal informa que o cidadão têm até o dia 30 de abril para quitar seus débitos (foto: Reprodução/Google Street View)

Os cidadãos de Frutal, no Triângulo Mineiro, agora poderão pagar suas dívidas com o município sem multas e juros. A prefeitura da cidade informa que eles têm até o dia 30 de abril para quitar seus débitos com, além do desconto de 100% em juros e multas, ainda com opção de parcelamento em até oito vezes. Já os contribuintes, que optarem por parcelar sua dívida em dez vezes, terão desconto de 80%.

“Você, contribuinte frutalense, sabe o que é Refis? O Refis é o mecanismo que se destina a regularizar os débitos relativos a tributos e contribuições. Atualmente, essa dívida é de quase 30 milhões de reais”, destaca a prefeitura de Frutal ao cidadão da cidade.

Segundo o prefeito de Frutal, Bruno Augusto, essa é uma excelente oportunidade de o contribuinte regularizar a sua situação pendente e, além disso, ajudar o município em suas ações públicas.

“Essa dívida que o município tem para receber é muito alta. Nós queremos que o munícipe esteja em dia e queremos ter esse recurso para devolvê-lo para a cidade em forma de boa prestação de serviço público. Então, é muito importante que o cidadão faça sua parte e nos ajude nesse momento de dificuldade para todos nós”, ressaltou Bruno Augusto, que assegura que o dinheiro arrecadado será administrado com transparência e honestidade.