Preço do combustível cai nas refinarias, mas não deve chegar às bombas

Revisão da base de cálculo de ICMS vai encarecer preço nos postos

Apesar da queda do preço nas refinarias da Petrobras nos últimos dias, o combustível em Minas Gerais ficará ainda mais caro, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais (Minaspetro).



A alegação é que a atualização da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), feita pelo governo de Minas todo mês, irá encarecer o preço dos combustíveis no estado a partir de 1º de abril.

A alteração se deve ao aumento no preço usado como referência pelo estado para aplicar as respectivas alíquotas, que é uma média do mês.





Segundo tabela feita pelo Minaspetro, o preço de referência na gasolina considerado pelo estado sofreu aumento de 5,49% e passará a ser R$ 5,94 na nova cotação, valor sobre o qual incidirá os 31% do ICMS.





Já o preço de referência do diesel S10 passará de 4,0786 para R$ 4,44, sobre o qual será cobrado 15% de ICMS. O diesel comum passa de R$ 4,0074 para R$ 4,3816.





Por fim, o valor do etanol aumentará de 3,4308 para R$ 4,33 em Minas e a alíquota de ICMS é de 16%.

O preço para o consumidor final, no entanto, ainda sofre o acréscimo de impostos, da mistura obrigatória de etanol e das margens das distribuidoras e postos de combustíveis.









Também em fevereiro, durante a greve dos tanqueiros, que pediam a redução do ICMS, o governo de Minas emitiu nota em que reafirmava "seu compromisso de não promover o aumento de nenhuma alíquota de ICMS até que seja possível começar a trabalhar pela redução efetiva da carga tributária”. Há quase um mês, o governador Romeu Zema (Novo) disse que era contrário a um aumento no imposto e que faria uma oposição a um possível projeto na Assembléia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Em contato com o Estado de Minas, a Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais afirma que não houve reajuste do ICMS e sim da base de cálculo do próprio imposto. "Para aplicar a referida revisão, a Secretaria de Fazenda leva em consideração o levantamento feito mensalmente nas Notas Fiscais emitidas por 4.272 postos revendedores distribuídos em 828 municípios mineiros. Publicado no site do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), o resultado obtido na pesquisa é, na prática, uma atualização da média do preço cobrado ao consumidor final nas bombas, que é usada como base de cálculo para o imposto" (nota completa abaixo).

Em nota, o Minaspetro afirmou que tentou, sem sucesso, junto ao governo a manutenção do preço nos postos de Minas: "Em fevereiro deste ano, o Minaspetro encaminhou ao governador Romeu Zema uma carta solicitando o congelamento do PMPF dos combustíveis, para evitar que os combustíveis em MG continuassem o ciclo de “retroalimentação tributária”. Ou seja, sempre que há aumento de imposto – como no caso de hoje – o combustível tende a ficar mais caro dias depois, o que reflete em um PMPF maior e, consequentemente, em nova mudança de ICMS para os consumidores em MG. Entretanto, o governador ignorou os apelos do Sindicato e subiu o PMPF em março e agora a partir do início de abril".

Redução nas refinarias





Já o litro do diesel teve uma redução de 3,8% e passará a custar R$ 2,75, segundo informações divulgadas pela empresa.





A Petrobras reforçou que a companhia baseia os preços dos combustíveis em variações no mercado internacional e na taxa de câmbio.

Nota completa da Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais

A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG) esclarece que o que passa a vigorar a partir da próxima quinta-feira (1/4) é a revisão da base de cálculo do ICMS dos combustíveis, um procedimento adotado periodicamente por todos os estados da Federação.

Para aplicar a referida revisão, a Secretaria de Fazenda leva em consideração o levantamento feito mensalmente nas Notas Fiscais emitidas por 4.272 postos revendedores distribuídos em 828 municípios mineiros. Publicado no site do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), o resultado obtido na pesquisa é, na prática, uma atualização da média do preço cobrado ao consumidor final nas bombas, que é usada como base de cálculo para o imposto.

A SEF/MG informa ainda que as alíquotas de ICMS dos combustíveis em Minas Gerais permanecem as mesmos, sendo 31% para a gasolina; 16% para o etanol e 15% para o diesel, sendo que esta última está em vigor desde 2011 e é a terceira menor do país.

É importante deixar claro que a atual gestão sequer cogitou a possibilidade de alterar os índices, uma vez que tal iniciativa vai contra o compromisso de campanha do governador Romeu Zema, que não é favorável à política de aumento de impostos. Além disso, para que as alíquotas de ICMS dos combustíveis (ou de quaisquer outros produtos) sejam alteradas, a lei exige que a proposta seja votada e aprovada pelos deputados estaduais da Assembleia Legislativa.





Voltando à questão da atualização da base de cálculo, tomemos dois exemplos reais e atuais para facilitar o entendimento:





Em março, a base de cálculo para o ICMS do litro do etanol tem sido de R$ 3,4308 (preço médio cobrado em fevereiro pelos postos revendedores em MG). Logo, com a incidência de 16%, o ICMS é de R$ 0,5489/litro.

Em abril, a base de cálculo para o ICMS do litro do etanol passará a ser R$ 4,3365 (preço médio cobrado em março pelos postos revendedores em MG). Com a incidência dos mesmos 16%, o ICMS passará a ser de R$ 0,6938/litro.

Portanto, o aumento de R$ 0,1449/litro no ICMS do etanol não é reflexo de aumento da alíquota do imposto, mas, sim, do aumento da base de cálculo, que considera o preço médio cobrado pelos postos revendedores no estado, ou seja, a média do preço cobrado ao consumidor final nas bombas.

Dados complementares





1) Gasolina:





Até agora, o reajuste acumulado dos preços do litro da gasolina praticados nas refinarias em 2021 foi de 53%, enquanto a atualização da base de cálculo, no mesmo período, foi de 25,4%.

Após a pesquisa feita em fevereiro, que passou a vigorar em março, a Petrobras reajustou o preço do litro da gasolina três vezes. A primeira, em 19/2; a segunda, em 2/3; a terceira, em 9/3. Portanto, a atualização da base de cálculo que passa vigorar a partir do dia primeiro de abril é, na verdade, reflexo dos reajustes mencionados que foram repassados aos consumidores.





2) Diesel:





Assim como ocorreu com a gasolina, o preço do óleo diesel também sofreu reajustes pela Petrobras, totalizando uma alta de 40% em 2021 contra uma atualização de 19,2% na base de cálculo do litro do mesmo combustível em Minas Gerais.





3) Etanol





Os primeiros meses do ano são de entressafra agrícola do etanol, ou seja, a produção é paralisada e o que se consome é o etanol estocado. Em razão disso, a tendência é de aumento nos preços. Outro agravante é a desvalorização do real em relação ao dólar, pois, por se tratar de uma comodity, o etanol tem sua cotação em dólar, o que acaba forçando os preços no mercado interno.