Mulheres demitiram menos e contrataram mais do que os homens, diz pesquisa

Mesmo diante do cenário de pandemia, as empreendedoras buscaram o crescimento dos negócios (foto: Reprodução/Pixabay)

Um levantamento do Sebrae, com base no mês de fevereiro, revelou que as mulheres donas de pequenas empresas demitiram menos e contrataram mais que os homens. A pesquisa foi realizada entre 25 de fevereiro e 1º de março e ouviu 6.228 empresários e empresárias de todo o Brasil. As empreendedoras avançaram, mesmo recorrendo poucas vezes a empréstimos em instituições financeiras.





Segundo o estudo, 9% das mulheres demitiram funcionários, enquanto os empresários demitiram 12%. Além disso, 16% das empresárias contrataram, contra 13% dos donos de pequenas empresas. Em relação a empréstimos, a pesquisa mostrou que apenas 46% das mulheres buscaram o recurso. Já entre os empreendedores, a taxa foi de 52%.

Ainda segundo a pesquisa, 74% das mulheres estão vendendo seus produtos e serviços pela internet (redes sociais, aplicativos, market place). Em contrapartida, o percentual dos empresários é menor, chegando a 64%.





De acordo com o presidente do Sebrae, Carlos Melles, o levantamento traz a confirmação de que, no período de pandemia, as mulheres se mostraram mais flexíveis em continuar o trabalho e o atendimento ao cliente pela internet.





“Percebemos que os pequenos negócios mantidos por mulheres seguem a tendência de vendas online e marketing via mídias sociais. Esse movimento já vinha sendo notado, mas foi acelerado com a pandemia”, afirmou.

Medidas de governo

Para 38% das empresárias, a medida mais necessária no atual momento seria a extensão das linhas de crédito especiais. Conforme o levantamento, 31% das entrevistadas querem a extensão do auxílio emergencial, 14% a moratória, 11% o adiamento do pagamento de impostos e 6% desejam ter auxílio para a redução e suspensão dos contratos.





Por outro lado, 52% dos homens citaram a extensão de crédito como sendo a medida mais importante.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.