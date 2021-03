Entidades criam força-tarefa para fiscalizar postos de combustíveis de BH

A primeira fiscalização ocorreu no Posto Santo Onofre, localizado no Bairro Santa Mônica, Região de Venda Nova (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) força-tarefa integrada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e pelo Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais (IPEM-MG) realiza, a partir desta segunda-feira (15/03), fiscalizações em postos de combustíveis de Belo Horizonte e Região Metropolitana. De acordo com as instituições, a ação busca averiguar, especialmente na semana do Dia do Consumidor, se a população está tendo seus direitos respeitados na compra de combustíveis e de outros serviços prestados pelos estabelecimentos. Umaintegrada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e pelo Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais (IPEM-MG) realiza, a partir desta segunda-feira (15/03),emdede Belo Horizonte e Região Metropolitana. De acordo com as instituições, a ação busca averiguar, especialmente na semana do Dia do, se a população está tendo seus direitos respeitados na compra de combustíveis e de outros serviços prestados pelos estabelecimentos.









Segundo o chefe do Núcleo Regional de Fiscalização da ANP em Minas Gerais, Roberto Saldy, a expectativa é fiscalizar cerca de 16 a 18 postos de combustíveis de Belo Horizonte e Grande BH ao longo da semana do consumidor.





Força-tarefa





ANP e IPEM-MG objetiva fiscalizar cerca de 16 postos de combustíveis de BH e Grande BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) segurança e de proteção ao meio ambiente, prestação de informações corretamente ao consumidor, documentação, entre outros itens relacionados ao cumprimento das normas. Durante a operação, os fiscais da ANP verificam se a qualidade dos combustíveis está dentro das especificações da Agência, como itens referentes a exigências dee de proteção ao meio ambiente, prestação de informações corretamente ao consumidor, documentação, entre outros itens relacionados ao cumprimento das normas.





Já os agentes da IPEM-MG investigam, por meio da bomba medidora de combustível, se o produto que está sendo entregue para o consumidor condiz com o preço que ele está pagando. Além disso, a entidade também analisa se os componentes eletrônicos da bomba medidora não têm nenhuma fraude instalada.





“Mais de 10 equipes realizam verificações comuns e uma equipe para operação especial atua com peritos em fraudes eletrônicas de bombas medidoras”, informou Luiz Marcelo Scalioni, diretor de metrologia e qualidade do IPEM-MG.





Segundo a ANP, caso algum estabelecimento esteja atuando com irregularidades é aberto um processo administrativo, com amplo direito de defesa para o posto de combustível, que pode resultar em multa no valor de até R$ 5 milhões.





Caso encontre anormalidade em algum estabelecimento, o consumidor pode fazer denúncias pelo telefone da ANP (0800 970 0267).



Nova tabela de preços





Desde a última terça-feira (09/03), postos de combustíveis de todo o Brasil tiveram um reajuste nas refinarias aplicado pela Petrobras. Com o aumento de 8,8% no preço da gasolina, o combustível já pode ser encontrado custando mais de R$ 6 nos postos da capital mineira.









A Petrobras justificou o novo acréscimo dizendo que “os preços do petróleo e derivados seguem o mercado internacional, impulsionados pela manutenção do corte de produção dos países exportadores de petróleo (Opep)”.