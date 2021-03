Após novo aumento, gasolina é vendida por mais de R$ 6 em postos de BH

O preço da gasolina já passa dos R$ 6 neste posto de combustíveis localizado na Avenida Nossa Senhora do Carmo, região Centro-Sul da capital (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) R$ 6 nos postos de Belo Horizonte, com um aumento de 8,8%. Nas refinarias, o preço do combustível acumulou alta de 53% desde o ano passado. A Petrobras anunciou mais um reajuste nas refinarias, já é o sexto aumento em 2021 . A nova tabela de preços começa a valer, em todo o país, a partir desta terça-feira (9/3). Com isso, a gasolina já pode ser encontrada custando mais dede Belo Horizonte, com um aumento de 8,8%. Nas refinarias, o preço do combustível acumulou alta de 53% desde o ano passado.





Segundo a Petrobras, o novo aumento segue os preços do petróleo e derivados no mercado internacional, impulsionados pela manutenção do corte de produção dos países exportadores de petróleo (Opep).





Em nota, a estatal afirmou que o consumidor não perceberia a elevação dos preços nas bombas: "Os preços praticados pela Petrobras, e suas variações para mais ou para menos, associadas ao mercado internacional e à taxa de câmbio, têm influência limitada sobre os preços percebidos pelos consumidores finais".

Apesar da alegação, a reportagem do Estado de Minas esteve em quatro postos de combustíveis, todos localizados na Avenida Nossa Senhora do Carmo, sentido Nova Lima, na região Centro-Sul, e registrou preços acima dos R$ 6, para a gasolina aditivada, em três deles. Os valores variam entre R$ 6,148 e R$ 6,990. Já a gasolina comum é vendida entre R$ 5,897 e R$ 5,999.





Troca de comando





O novo aumento no preço dos combustíveis ocorre em meio a troca no comando da Petrobras feita pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O atual presidente da estatal, Roberto Castello Branco, fica no cargo até o dia 20 deste mês, quando dará lugar ao general Joaquim Luna e Silva.





A nomeação de Luna e Silva em fevereiro causou interferência negativa no mercado financeiro, com alta do dólar e queda da Bolsa de Valores de São Paulo. Bolsonaro optou pela troca de comando justamente pela questão dos preços, que o próprio presidente considerava como “abusivos”.

