Vídeo: Minaspetro desmente caminhoneiro que teve imposto federal devolvido

Minas Petro (foto: Reprodução internet)

O vídeo de umque teria recebido de volta R$ 26 de imposto federal após abastecer R$ 200 em um posto deem, no Sul de Minas, foi desmentido pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais (). As imagens repercutiram nas redes sociais.

Na imagem, um caminhoneiro aparece mostrando o dinheiro que teria sido devolvido após questionar o gerente do posto e chamar a polícia. O vídeo teria sido gravado depois que o presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto para zerar o imposto do diesel.

Assista ao vídeo:

Caminhoneiro mostra dinheiro de imposto que teria sido devolvido (foto: Reprodução Internet)

Desmentido

“Vim abastecer o caminhão e pedi para o rapaz na bomba colocar R$ 200. Na hora que eu fui pegar o cupom fiscal, constava um tributo federal de R$ 26. Questionei o atendente e por fim veio o gerente. Chamei a polícia, na hora que ia fazer o BO, eles ressarciram o dinheiro”, disse o caminhoneiro no vídeo.

O caso ganhou repercussão na cidade e o vídeo foi desmentido pelo diretor regional do Minaspetro, Renato Mantovani. “Eu venho esclarecer esse fato e é uma total inverdade. Não é culpa do revendedor isso. E não é responsabilidade do vendedor devolver esse valor do imposto no cupom. Aquele valor é um informativo que vem respeitando a lei da transparência, porque o imposto é recolhido na fonte, quando a empresa compra o produto”, disse o diretor em áudio enviado à imprensa.

Renato explica que a tabela, com os valores dos impostos, demorou um pouco para serem atualizadas. “Após o decreto do dia primeiro, a tabela demorou um pouco para ser atualizada e fornecida às empresas. Mesmo assim, quando você pega o cupom fiscal do diesel, ele não aparece zerado por conta do teor do biodiesel. O que muitos não sabem é que o óleo diesel vendido na bomba é composto de uma mistura do óleo diesel A com o biodiesel. O biodiesel representa 13% dessa mistura. Por tanto, o Bolsonaro zerou o imposto do diesel A. Mesmo assim, incidem impostos sobre o biodiesel”, afirma.