Guedes confirma que auxílio emergencial ficará entre R$ 175 e R$375

Governo vai distribuir mais uma rodada de auxílio emergencial em virtude da crise provocada pelo coronavírus (foto: Reprodução)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou nesta segunda-feira (8/3), que os valores da nova rodada de auxílio emergencial irão de R$ 175 a R$ 375, sendo, em média, R$ 250.

"O valor médio é de R$ 250. Se for uma família monoparental dirigida por mulher é R$ 375. Se for um homem sozinho, é R$ 175. Se for o casal, são R$ 250. Isso é com o Ministério da Cidadania, só fornecemos parâmetros básicos, mas amplitude é com a Cidadania", afirmou o ministro, após reunião no Palácio do Planalto.

Guedes também disse que, se for necessário mais do que os R$ 44 bilhões reservados para o auxílio emergencial, o governo tem "protocolo para isso". "Se na frente for exigido mais, temos protocolo para isso", afirmou.

Os R$ 44 bilhões foram o teto determinado na Proposta de Emenda à Constituição (PEC), aprovada no Senado na semana passada, para os gastos com o auxílio neste ano.

Guedes deu entrevista no Palácio do Planalto, apesar de não haver reunião no local prevista em sua agenda.

Em uma aparente mudança de postura em relação à cúpula do governo, Guedes reforçou que a vacinação em massa é a "primeira prioridade do governo".

O ministro voltou a dizer que a economia brasileira foi uma das que menos caiu no mundo e que teve "recuperação em V". "O Brasil vai responder à altura da crise com vacinação em massa, auxílio emergencial e protocolo fiscal", completou.