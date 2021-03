Dados do Caged de janeiro só serão divulgados no dia 16 de março

O Ministério da Economia informou nesta segunda-feira, 8, que os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do mês de janeiro de 2021 só serão conhecidos na próxima semana, no dia 16 de março. "A divulgação dos dados de janeiro é feita com maior defasagem, tendo em vista a necessidade de atualização da base de referência utilizada para cálculo do estoque de trabalhadores formais. Este procedimento é realizado a partir do cruzamento de outras bases de dados, como a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e a base cadastral da Receita Federal", informou a Pasta por meio da assessoria de imprensa.



Segundo o ministério, neste ano, foi necessário um tempo maior de processamento, na medida em que os sistemas foram adaptados para recepção também dos dados do eSocial.



Inicialmente, os números do Caged de janeiro seriam divulgados na terça, 9.



Calendário



O ministério divulgou ainda o calendário das próximas divulgações do Caged previsto para 2021, com alguns ajustes:



16/03/2021 - Competência: janeiro de 2021

29/03/2021 - Competência: fevereiro de 2021

28/04/2021 - Competência: março de 2021

26/05/2021 - Competência: abril de 2021

28/06/2021 - Competência: maio de 2021

28/07/2021 - Competência: junho de 2021

27/08/2021 - Competência: julho de 2021

28/09/2021 - Competência: agosto de 2021

26/10/2021 - Competência: setembro de 2021

26/11/2021 - Competência: outubro de 2021

27/12/2021 - Competência: novembro de 2021