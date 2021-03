Ação 'Combustível a Preço Justo' vai vender gasolina a R$ 3,50 em BH

Iniciativa vai possibilitar que motoristas e motociclistas comprem gasolina a preço mais barato (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



Em tempos de aumento significativo do preço dos combustíveis no Brasil, uma ação criada pelo Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais (Sindipetro-MG) e pela Central Única dos Trabalhadores (CUT-MG) possibilitará que motoristas de Belo Horizonte possam abastecer seus carros ao preço de R$ 3,50.



A campanha “Combustível a Preço Justo” será realizada nesta quinta-feira (4/3) num posto do Bairro Santa Efigênia e vai beneficiar 200 condutores de veículos e outros 200 motociclistas.

A ação será feita no Posto Rodike S/A, localizado Rua Niquelina, nº 546. Os beneficiados receberão na chegada um voucher e terão de fazer o cadastro antes de abastecer.

A campanha do Sindipetro-MG e da CUT-MG em Belo Horizonte será destinada a quem trabalha com aplicativos de mobilidade e/ou entrega. Motoristas podem abastecer até 20 litros de gasolina por carro. Para motociclistas o limite é de 10 litros por moto.

De acordo com Sindipetro-MG, o objetivo da ação é dialogar sobre a necessidade de mudar a atual política de preços, baseada no mercado internacional, além de mostrar que os combustíveis no Brasil podem ser mais baratos.





Petrobras anunciou na segunda-feira (1º/3) um Em meio à troca do comando da estatal, aanunciou na segunda-feira (1º/3) um novo aumento no preço dos combustíveis . O preço médio de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará a ser de R$ 2,60 por litro, refletindo um aumento de R$ 0,12 por litro, ou 4,8%, a partir desta quinta-feira (4/3).





Na semana passada, uma greve mobilizada pelos tanqueiros causou filas nos postos de combustíveis em Minas Gerais e elevou ainda mais o preço da gasolina, que passou de R$ 5,50, e do etanol, superior a R$ 4.

Mobilizações pelo país

Em nível nacional, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) e sindicatos farão mobilizações semelhantes em vários pontos do país. As atividades de venda subsidiada de combustível serão feitas em parceria com centrais sindicais, sindicatos de outras categorias e movimentos sociais em defesa das estatais, dos serviços públicos e contra a reforma administrativa. Em Minas, a ação será subsidiada pelo próprio Sindipetro/MG e a CUT-Minas.





Na visão do coordenador do Sindipetro/MG, Alexandre Finamori, é necessário que o governo reveja o preço dos combustíveis no país: “Reduzir impostos é importante, mas não é suficiente. Trocar o presidente da Petrobras também não resolve. Vender as refinarias brasileiras muito menos. Nós acreditamos em uma Petrobras estatal que assuma o lado do povo. Uma Petrobras comprometida com o preço justo para a população, e menos com o lucro dos acionistas”.