Preço do combustível tem variação de até 22% entre postos de BH

Preços em posto de combustível em Belo Horizonte em 23/02/2021. Pesquisa mostra o valor médio dos principais combustíveis na Região Metropolitana e a diferença de preços (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

O portal de pesquisasrealizou um levantamento de preços dos principaisnos postos dee em cidades dana semana passada, após anúncios de aumentos nos produtos e na pressão de demanda trazida por uma breve paralisação dos transportadores de combustíveis do estado . Foram consultados 145 postos entre os dias 24 a 28 de fevereiro.

Entre os postos de Belo Horizonte, o menor preço encontrado dacomum foi R$ 5,149 e o maior foi R$ 5,799, uma diferença de 12,62%. Em comparação realizada com os preços praticados em 28 de janeiro, constatou-se que o preço médio da gasolina comum subiu 11% ou R$ 0,54, passando de R$ 4,761 para R$ 5,300.Em, o preço médio do litro da gasolina é de R$ 5,198, e emR$5,255, ambas menores do que a média observada na capital.Para o, o menor preço encontrado entre os postos pesquisados foi de R$ 3,349, e o maior de R$ 4,099, uma variação de 22%. Na comparação mensal foi apontando que o preço médio do etanol subiu 15,58% (R$ 0,50), sendo que o valor médio do litro do álcool era de R$ 3,203 e passou a ser de R$ 3,702.

O preço médio do etanol é de R$ 3,496 em Betim. Em Contagem, o valor médio do álcool é de R$ 3,737, dessa vez maior do que o praticado em BH.

O Preço médio do litro do Diesel S10, que vem gerando ameaças de greve entre os caminhoneiros, subiu 14,15% no último mês, uma expansão de R$ 0,54. Em 28 de janeiro, a média do óleo diese era de R$ 3,823 e passou para R$ 4,364 no último dia de fevereiro.

O menor preço do litro do Diesel S10 na capital é de R$ 4,099 e o maior R$ 4,699, uma diferença de 14,64%. O preço médio em Betim é de R$ 4,290 e em Contagem é de R$ 4,300.

Abastecer com álcool em BH vale a pena?

Segundo especialistas, o Etanol é viável para o bolso do consumidor quando corresponde a, no máximo, 70% do preço médio da gasolina comum.

O Mercado Mineiro mostra que, a despeito dos últimos aumentos no preço do álcool, ainda é vantajoso para o motorista abastecer com o etanol nos postos de BH.

Sendo R$ 5,30 a média do preço do litro da gasolina na capital, o valor máximo do etanol deve ser R$ 3,71, ficando dentro da média observada pelo portal nas revendedoras de BH, que é de R$ 3,70.

A pesquisa completa pode ser acessada no portal Mercado Mineiro.

