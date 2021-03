Quem tem dívida com o Fisco terá desconto durante a pandemia

Em vigor desde sua publicação no Diário Oficial da União (DOU), em 11 de fevereiro, a portaria 1696, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGNF), estabelece condições para transação por adesão para tributos federais vencidos no período de março a dezembro de 2020 e não pagos em razão dos impactos econômicos da pandemia.



A transação só pode ser feita junto à PGFN e abranger débitos inscritos em dívida ativa até o dia 31 de maio de 2021, desde que vencidos entre março e dezembro de 2020. Os interessados deverão fazer a adesão no portal REGULARIZE e preencher a declaração de receita/rendimento.

“Terão que demonstrar que tiveram prejuízos no mês em que ocorreu o vencimento do tributo não pago, durante o período de março a dezembro de 2020. Por exemplo, caso tenha deixado de recolher tributo com vencimento em junho de 2020, deverá demonstrar que teve redução de sua receita bruta comparada ao mesmo mês de 2019, para que tal débito esteja apto a ser inserido na transação”, explica a advogada Carolina Ferreira de Carvalho, do escritório Grebler Advogados.



No caso de pessoa física, as perdas podem ser comprovadas pelas declarações de Imposto de Renda, observa a advogada Carolina Carvalho.

Se conseguir a transação, o contribuinte poderá pagar 4% do valor (entrada) em 12 meses. O restante será dividido em até 72 vezes para pessoas jurídicas, com possibilidade de descontos de até 100% sobre multas, juros e encargos, com limite de 50% do valor total da dívida.



Para pessoas físicas, empresários individuais, microempresas, instituições de ensino, Santas Casas de Misericórdia, cooperativas, em até 133 meses. Nestes casos, com desconto de 100% e limite de 70% de todo o débito. “Nas transações que envolvem contribuições previdenciárias o parcelamento é de, no máximo, 60 meses”, informa Carolina Carvalho.

Logo após a adesão, o contribuinte deverá quitar o documento de arrecadação da primeira prestação para que a transação seja efetivada. A advogada diz que é uma oportunidade para empresários e pessoas físicas regularizarem a situação com o Fisco. “A portaria 1696 pode ajudar muitos contribuintes que não conseguiram recolher tributos com vencimentos no ano passado, em decorrência da crise econômica causada pela pandemia.”