Entidades se unem contra aumento da tributação na Saúde em São Paulo

Diretores de nove entidades que representam os principais segmentos de Saúde de São Paulo se reuniram nesta segunda-feira (1/3) em evento online para lançar uma ação em conjunto na tentativa de reverter a mudança na tributação estadual, o Movimento Unidos pela Saúde.



O governo deaprovou, em dezembro passado, o fim da isenção do Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços () para produtos e serviços médios e hospitalares no estado. A reforma tributária paulista, que entrou em vigor em janeiro deste ano, traz preocupação quanto ao valor de produtos essenciais, principalmente no quadro atual da pandemia dee de superlotação de leitos hospitalares.O movimento atuará em diferentes frentes para derrubar a decisão do governador João Doria (PSDB), que tributou em 18% o setor de saúde. Ações já foram impetradas no Judiciário questionando a constitucionalidade da norma e representantes vêm agindo no convencimento dos deputados estaduais para a aprovação de uma nova lei que conceda novamente as isenções para o segmento.

“Em meio a uma crise sem precedentes, causada pela pandemia do novo coronavírus, a Saúde foi justamente o único setor a ter o benefício integralmente revogado. São Paulo foi a única unidade da Federação a fazê-lo, mas os efeitos serão sentidos por pacientes de todos os estados e do Distrito Federal na forma de custos mais altos e, portanto, de preços mais caros. Com essa decisão, a saúde passa a ser ainda mais onerada no momento em que busca salvar vidas, ao mesmo tempo em que lida com grande aumento de custos decorrentes da pandemia - muitos relacionados diretamente com o atendimento aos pacientes vítimas da COVID-19”, diz o manifesto do Movimento Unidos pela Saúde.

Além de aumentar o valor de medicamentos, equipamentos e materiais médico-hospitalares, a medida vai afetar os planos de saúde e serviços de hospitais, clínicas e laboratórios, devendo impactar diretamente nos atendimentos ao coronavírus. O movimento alerta que a medida do governo paulista afeta toda a cadeia da saúde brasileira, tendo em vista que o estado de São Paulo é responsável por cerca de 70% do abastecimento de insumos e equipamentos das redes hospitalares do país.

Entidades do movimento também temem que, a partir da iniciativa de São Paulo, os demais estados brasileiros podem querer renunciar a um acordo firmado em 1999, o que poderá elevar o ICMS da saúde em todas as unidades federativas. Se isso acontecer, é estimado um acréscimo R$ 2,54 bilhões em gastos anuais na saúde pública e de R$ 2,73 bilhões na rede privada, um aumento de R$ 5,27 bilhões para a manutenção do atendimento da população. Os cálculos são da Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde (ABIIS).

A Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp), estima-se que o ICMS de 18% aumentará os custos da rede privada paulista em cerca de R$ 1,3 bilhão, devido a expansão de preços de 200 dispositivos médicos, como implantes ortopédicos, neurológicos, marcapassos, stents e desfibriladores implantáveis, além de medicamentos para tratamento de câncer, diálise, Aids, gripe H1N1.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios (Abimo), um implante dentário, que custava cerca de R$ 2.920,00, deve ficar em torno R$ 3.152,00 com a mudança na tributação de equipamentos e insumos. Uma cirurgia cardíaca de alto risco pode passar de R$ 43,2 mil para R$ 47,5 mil.

Com o fim da isenção, segundo a Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para Saúde (Abraidi), uma média de 65% de importadores e distribuidores de produtos para saúde terão que deixar de atender os hospitais públicos, porque não poderão arcar com o aumento. “No nosso setor de importadores e distribuidores, 70% das empresas são de porte médio ou pequeno e têm dificuldades de suportar longos períodos de crise e podem vir a quebrar. Uma quebradeira no setor de saúde é desestruturante e deve ser evitado”, alerta o diretor executivo da entidade, Bruno Boldrin.

Fazem parte do Movimento Unidos pela Saúde as seguintes entidades: Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Produtos para Saúde (Abimed), Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, Abimo, Abraidi, Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed), Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge), Anahp, Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde), Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde) e o Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Laboratórios e Estabelecimentos de Saúde do Estado de São Paulo (SindhoSP).

O governo de São Paulo afirma que a renúncia fiscal concedida a vários grupos econômicos, ao longo de décadas, tem custado cerca de R$ 40 bilhões por ano aos cofres estaduais. Por meio de nota, o Palácio Bandeirantes ressaltou que o que se pretende com o programa de modernização administrativa, que também promoveu um amplo enxugamento da máquina, com a extinção de oito estatais e a realocação e otimização de recursos para áreas mais necessitadas, é garantir recursos para manter programas em pastas como saúde, educação, segurança pública e assistência social.

