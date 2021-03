Padre chama Bolsonaro de 'irresponsável' e 'genocida' durante missa

(foto: Redes sociais/Reprodução) padre Adalberto Tavares, da Paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, da cidade de Guarabira, na Paraíba, acusou o atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido), de ser 'um genocida, alguém que tem prazer em matar e tirar a vida das pessoas.' Durante uma missa realizada neste domingo (28/02), oAdalberto Tavares, da Paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, da cidade de Guarabira, na, acusou o atual(sem partido), de ser 'um genocida, alguém que tem prazer em matar e tirar a vida das pessoas.'









“Esse irresponsável sai no meio da rua sem máscara, aglomerando, faltando com respeito às leis do Brasil. É um homem sem moral e eu repito várias vezes se for preciso, sem moral, e sem moral quem vota nele também, porque a gente precisa ter respeito pela vida dos outros”, afirmou Adalberto.





Em sermão feito durante a cerimônia, o padre desabafou, dizendo estar preocupado com a atual situação do país. E alertou seus fiéis para que sigam as medidas do decreto estadual da Paraíba, de controle do vírus. Segundo o padre, para que todos permaneçam seguros, é preciso ir na contramão das atitudes do presidente Bolsonaro.





“A gente tem que respeitar. Nós estamos numa pandemia, não estamos numa brincadeira. Já basta aquele desorientado do presidente, que não tem moral. É um imoral. A palavra é essa. É um homem que não tem moral nenhuma. É um irresponsável. Estou com vontade de dizer outra coisa, mas não vou dizer, porque é pecado dizer na missa. Mas a vontade é essa. Ele não tem responsabilidade com a vida de ninguém”, disse o padre.





