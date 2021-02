Média móvel de mortes por COVID-19 bate recorde e chega a 1.180

Média móvel registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana (foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP)

de mortes porbateu o recorde da pandemia neste sábado (27/02) e chegou a, segundo balanço mais recente do consórcio de veículos de imprensa formado por "Estadão", "G1", "O Globo", "Extra", "Folha" e "UOL". O levantamento é feito com base nos dados das 27 secretarias estaduais de Saúde.A média móvel registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana. Nas últimas 24 horas, foram notificados 1.275 novos óbitos e mais 50.840 casos da doença no País. No total, já são 254.263 mortes registradas e 10.508.634 pessoas contaminadas no Brasil, segundo o balanço.Tentando evitar o colapso no sistema de saúde e frear a disseminação do vírus, governadores e prefeitos estão adotando medidas mais rígidas de isolamento social. No Estado de São Paulo foi adotado um "toque de restrição" para autuar e conter aglomerações entre as 23 horas e as 5 horas a partir desta sexta-feira. Além disso, seis regiões do Estado, incluindo a Grande São Paulo, saíram da fase amarela para a laranja.Ao menos outros 10 Estados também decretaram restrições de circulação de pessoas, fechamento de estabelecimentos comerciais e até lockdown. De acordo com o Boletim do Observatório COVID-19, da Fiocruz, 17 capitais brasileiras estão com ocupação de leitos de UTI de pelo menos 80%.Ainda de acordo com o balanço do consórcio de veículos de imprensa, 6.535.363 pessoas já receberam a primeira dose da vacina no País. Destas, 1.918.062 tomaram também a segunda. Nas últimas 24 horas, 145.654 doses foram aplicadas.O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.Neste sábado, o Ministério da Saúde informou que foram registrados 61.602 novos casos e mais 1.386 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas. No total, segundo a pasta, são 10.517.232 pessoas infectadas e 254.221 óbitos. Os números são diferentes do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados. Ainda de acordo com o órgão federal, 9.386.440 pessoas já se recuperaram da doença no País.