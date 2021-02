Roberto Castello Branco (foto: Fotos Públicas)

Troca de presidente

Longe dos olhos da imprensa, o presidente Jair(sem partido) criticou o ex-presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, em conversa com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada (residência oficial da Presidência da República), nesta segunda-feira (22/02) .De acordo com Bolsonaro,“está há 11 meses em casa sem trabalhar” - na verdade, o ex-presidente da Petrobras, por ser idoso, trabalhava em home office, devido à pandemia do novo coronavírus."O atual presidente daestá há 11 meses em casa, sem trabalhar. Trabalha de forma remota. Agora o chefe tem que tá na frente, bem como seus diretores. Então isso pra mim é inadmissível", disse. "Ninguém quer perseguir servidor, muito pelo contrário, temos que valorizar os servidores, agora, o petróleo é nosso ou é de um pequeno grupo no Brasil? Ninguém vai interferir na política de preços da Petrobras", afirmou Bolsonaro.Na sexta-feira passada (19/02) à noite, Bolsonaro anunciou o general Joaquim Silva e Luna para presidir a Petrobras em substituição a Castello Branco. O ato repercutiu todo o fim de semana entre políticos e empresariado em geral.Nesta segunda-feira (22/ 02), o dólar abriu o dia em disparada, a Bolsa, em queda e as ações da Petrobras “derreteram” com desvalorização de 20%.