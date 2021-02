Dólar dispara, Bolsa cai e ações da Petrobras ''derretem''

Decisão do presidente jair Bolsonaro de mudar a presidência da Petrobras por um general trouxe instabilidade ao mercado financeiro (foto: Fotos Públicas)

Previsão de mais queda

Prejuízo

No primeiro dia útil após o presidente(sem partido) indicar o general Joaquim Silva e Luna novo presidente da, na sexta-feira (19/02) à noite, a Bolsa de São Paulo (Bovespa) caiu mais de 4% na abertura do pregão nesta segunda-feira (22/02), e o dólar disparou, pressionado porde 18% nas ações da maior empresa e estatal brasileira e uma das maiores do mundo.De acordo com analistas que estão se manifestando freneticamente nas redes sociais, em entrevistas aos meios de comunicação brasileiros e internacionais, como de praxe nessas ocasiões de grande oscilação no, esse cenário deverá se manter durante todo o dia.Ou seja, esta segunda-feira promete ser de ''pregão nervoso'' após o presidente Jair Bolsonaro cumprir suas ameaças e indicar um general para a presidência da Petrobras em substituição a Roberto Castello Branco.A decisão de Bolsonaro aconteceu em meio a sucessivos aumentos dos preços dos combustíveis. Em especial o óleo diesel, que é fator preponderante para caminhoneiros e preço do frete do principal meio de transporte de mercadorias no Brasil.Bolsonaro já avisou que nesta semana haverá mais trocas na Petrobras e também sinalizou mudanças no setor elétrico.As interferências colocam a confiança do país em xeque e até mesmo a situação de Paulo Guedes em um governo que troca o liberalismo pelo populismo.Para se ter uma ideia do tamanho do estrago provocado por Bolsonaro, antes mesmo de anunciar o nome do general, na quinta-feira (18/02), em live semanal nas redes sociais, quando ventilou mudanças na Petrobras: O resultado foi um clima de alerta geral no mercado , no dia seguinte, que implodiu as ações da petroleira em quase 8%.O índice, que rumava para uma semana de ganhos, terminou em queda de 0,64%, com desvalorização para uma empresa que está sendo fatiada e privatizada no governo Bolsonaro.