Bolsonaro diz que mais trocas acontecerão após mudança na Petrobras

Um dia depois de anunciar uma troca na presidência da Petrobras , o(sem partido) disse que mais mudanças vão acontecer a partir da semana que vem. O governante comentou a situação neste sábado (20/02), durante discurso em participação na cerimônia de novos alunos da Escola Preparatória de Cadetes, em Campinas, no interior de São Paulo.

“Tenho que governar, trocar as peças que, por ventura, não estejam dando certo. E se a imprensa tá preocupada com a troca de ontem (sexta-feira), na semana que vem teremos mais. O que não falta para mim épara decidir, pensando no bem maior da nossa nação”, afirmou o presidente.