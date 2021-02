Uberaba busca alternativas para fim do auxílio emergencial

A Secretaria de Desenvolvimento Social informou, no início do pagamento do, em 16 de abril de 2020, que apenas os beneficiários do, 5.926 famílias da cidade, foram contemplados em, no Triângulo Mineiro, pela ajuda do governo federal, totalizando R$ 6.728.400.

Para recuperar este montante de dinheiro do auxílio federal que movimentou a economia de Uberaba, de acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Rui Ramos, a pasta tem um plano de incentivo para implantação de novas empresas no município e também ampliar as existentes, além de apostar no turismo religioso.





"Todo empresário que nos procura e aqueles que procuramos de forma direta, buscamos incentivá-los para que haja geração de empregos, diretos ou indiretos. Temos também o turismo para preparar Uberaba para o pós-pandemia e, assim, ter retomada positiva do setor, que será o grande acelerador da economia”, diz. Uberaba tem grande potencial com o turismo religioso, com Chico Xavier e as igrejas católicas. Temos também Peirópolis, entre outros pontos turísticos", completou.

O começo e o fim do pagamento do auxílio, por exemplo, impactaram a vida do baterista Rodrigo Augusto e de sua família (esposa e dois filhos). Ele conta que no início da pandemia a sua renda zerou, já que ele vivia, exclusivamente, de tocar em bares e restaurantes, entre outros eventos.





“Então, comecei a receber o auxílio, paguei o seguro do meu carro e dei entrada nos documentos para começar a trabalhar com Uber. As coisas começaram a melhorar para mim e minha família. Mas depois que acabou o auxílio, trabalhando como Uber, percebi que as corridas diminuíram drasticamente”, conta.





ARAXÁ

Dados sobre o auxílio emergencial disponíveis no Portal da Transparência do governo federal indicam que entre abril e agosto de 2020, o benefício chegou a cerca de 26.667 pessoas em Araxá, no Alto Paranaíba, num total de R$ 71.157.600 pagos.

A prefeitura informou, em nota, que “vem se reunindo com empresas e entidades do setor para que sejam parceiros da nova gestão e prestigiem mão de obra, prestação de serviço e fornecedores locais, principalmente relativos a grandes empreendimentos que estão sendo instalados na cidade, gerando emprego e renda e fomentando a economia da cidade”