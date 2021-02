Reajuste da Petrobrás: saiba onde é vendida gasolina mais cara do Brasil

Gasolina já passou de R$ 5 em vários estados, inclusive Minas Gerais (foto: Divulgação/Agência Brasil)

A gasolina com o preço mais elevado do país está no Rio Grande do Sul. A cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, registrou o valor mais alto, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP), com os preços médio (R$ 5,708) e máximo (R$ 5,819).





O valor de 19,6% é superior à média nacional (R$ 4,769) e 16,8% maior que a média no estado (R$ 4,885).

Outras cidades do Sul também estão com aumentos expressivos. Santana do Livramento aparece em segundo lugar na classificação estadual da ANP, com média de R$ 5,225. Pelotas é a terceira colocada, com o litro da gasolina custando R$ 5,158.

A ANP não monitorou os preços de todas as cidades gaúchas, mas foi possível ver aumento da gasolina acima dos R$ 5 em praticamente todo o estado. Em Ijuí, Região Noroeste, o valor mais barato encontrado nos postos foi de R$ 5,05.

Em Minas, segundo o site Mercado Mineiro, o valor aumentou R$ 0,53 em relação a novembro, quando era de R$ 4,482. As novas cifras médias representam crescimento de 8,53%. Ao longo da semana, vários postos já estabeleceram a marca R$ 5,09 para a gasolina.





Em nota, a Petrobrás ressaltou que os valores praticados nas refinarias pela Petrobras são diferentes dos percebidos pelo consumidor final no varejo: “Até chegar ao consumidor, são acrescidos tributos federais e estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de biocombustíveis pelas distribuidoras, no caso da gasolina e do diesel, além dos custos e margens das companhias distribuidoras e dos revendedores de combustíveis”.