Petrobras anuncia novos reajustes para gasolina, diesel e gás de cozinha

Novo aumento está valendo a partir da terça-feira, 9, nas refinarias da Petrobras (foto: Arquivo/Agência Brasil)

Em linha com a alta dodono mercado internacional, aanunciou nesta segunda-feira, 8, mais umpara seus produtos, que vigoram a partir da terça-feira, 9, nasda empresa. Ovai subir R$ 0,13 por litro, para R$ 2,24 por litro; apassará a custar R$ 2,25 por litro, refletindo aumento médio de R$ 0,17 por litro, e ode cozinha terá aumento médio de R$ 0,14 por kg (equivalente a R$ 1,81 por 13kg).O petróleo tipo Brent opera em alta nesta segunda-feira, chegando a tocar os US$ 60 o barril, dando prosseguimento ao otimismo da semana passada, diante de perspectivas de melhora da economia com a reabertura de alguns mercados e estímulos do governo norte-americano."Importante ressaltar que os valores praticados nas refinarias pela Petrobras são diferentes dos percebidos pelo consumidor final no varejo. Até chegar ao consumidor, são acrescidos tributos federais e estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de biocombustíveis pelas distribuidoras, no caso da gasolina e do diesel, além dos custos e margens das companhias distribuidoras e dos revendedores de combustíveis", informou a Petrobras, estatal que está sob pressão diante da necessidade de aumentar seus produtos ao mesmo tempo em que existe ameaça de greve dos caminhoneiros pela alta do diesel.Na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro acenou com a possibilidade de mudar a forma de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pelos Estados para amenizar a alta dos combustíveis, que também tem sido motivo de aumento de inflação, levando o mercado a prever uma possível alta na taxa de juros.