Ball Corporation anuncia unidade em Frutal, com geração de 100 empregos

Entre os clientes da empresa está o governo dos Estados Unidos (foto: Ball.com/Divulgação)

A empresa norte americana Ball Corporation, maior fabricante de embalagens de alumínio do mundo, anunciou uma nova fábrica de latas, com investimento de R$ 500 milhões no município de Frutal (Triângulo Mineiro) e com perspectiva de geração de 100 empregos diretos na área de produção. A nova unidade será a 11ª da empresa no Brasil.

O vice-presidente Comercial da empresa, Fauze Villatoro, declarou que a fábrica mineira vai expandir significativamente a capacidade de produção e aumentar a atuação da companhia na América do Sul.



“Este anúncio vem em um momento em que o mercado demanda por latas”, destacou Villatoro que também ressalta sobre a vantagem da localização escolhida. “Estarmos estrategicamente localizados em Minas Gerais permitirá abastecer os clientes locais e escoar facilmente nossa produção para outros estados”.

Segundo informações da Ball Corporation, a empresa fornece soluções inovadoras e sustentáveis de embalagens de alumínio para clientes de bebidas, cuidados pessoais e produtos domésticos, bem como aeroespacial e outras tecnologias e serviços, principalmente para o governo dos EUA.



A companhia e suas subsidiárias empregam 18.300 pessoas em todo o mundo e registraram vendas líquidas de US$ 11,5 bilhões em 2019.

Segundo o Diário de Comércio, o Brasil é o terceiro maior produtor de latas de alumínio do mundo, com volume anual de 29,6 bilhões de unidades (2019), atrás apenas da Europa e dos EUA.