Iveco abre mais 478 vagas temporárias para fábrica de Sete Lagoas

Com os 272 contratados no ano passado, a planta de Sete Lagoas chegou a 750 trabalhadores. Com as novas contratações esse número passará de 1 mil (foto: Iveco/Divulgação)

Apesar da crise econômica causada pela pandemia de COVID-19, algumas empresas apresentaram crescimento em 2020, na contramão de um cenário em recessão. É o caso da Iveco, que registrou crescimento de 30% no ano passado, ante a um mercado que apresentou queda de 11%.





Em outubro de 2020, a montadora já havia contratado 272 trabalhadores temporários para expandir a produção no complexo industrial de Sete Lagoas, cidade localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



Nessa sexta-feira (29/01), a empresa anunciou a abertura de mais 478 vagas temporárias, que reforçarão a produção de veículos comerciais para atender à alta procura por produtos da marca. A montadora atravessa um bom momento no setor de transportes do país e continua enxergando boas perspectivas para 2021.





Para Márcio Querichelli, líder da Iveco para a América do Sul, esse movimento prepara a marca para os desafios deste ano que se inicia, considerando o aumento da demanda por caminhões nos segmentos, principalmente, de varejo, agronegócio e vocacionais.





“Nosso time está pronto para manter a Ieco em alta e as contratações são necessárias para atendermos o crescimento do mercado. Esse é o resultado do novo momento da montadora no país, consolidando fortes investimentos e a renovação de seu line-up nos últimos anos”.





Inaugurada em 2000, a fábrica da Iveco foi planejada a partir dos conceitos do World Class Manufacturing (WCM), um dos mais elevados padrões de qualidade da indústria global para o gerenciamento integrado de fábricas e produção, e tem como destaque o Centro de Desenvolvimento de Produto (CDP), que reúne especialistas de diversas áreas com o objetivo de desenvolver novas tecnologias e produtos que proporcionam mais produtividade para o operador com eficiência energética.

A montadora

A Iveco é uma marca da CNH Industrial N.V., líder mundial em Bens de Capital listados na Bolsa de Nova York (NYSE: CNHI) e no Mercato Telematico Azionario da Borsa Italiana (MI: CNHI). A Iveco projeta, fabrica e comercializa uma ampla gama de veículos comerciais leves, médios e pesados, caminhões fora-de-estrada e veículos para aplicações como missões off-road.





O portfólio de produtos da montadora no Brasil inclui modelos das linhas Daily, Tector, Hi-Road e Hi-Way. A Iveco emprega cerca de 21 mil pessoas em todo o mundo. Gerencia locais de produção em sete países da Europa, Ásia, África, Oceania e América Latina, onde produz veículos com as mais avançadas tecnologias. Tem 4.200 pontos de atendimento, em mais de 160 países, que garantem o suporte técnico sempre que um veículo da montadora está em operação.