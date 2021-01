Ônibus e micro-ônibus de MG têm vencimento do IPVA 2021 prorrogado

Proprietários de ônibus e micro-ônibus de Minas Gerais terão até 31 de março para pagar o IPVA 2021 (foto: Matheus Adler/EM/D.A Press)









Proprietários que já pagaram uma parcela do IPVA e que possuem outras em aberto, essas passarão a ter validade até 31 de março. Não é necessário entrar com requerimento para ter a data alterada, mas quem já arcou com juros ou multas no passado, não terá a restituição dos valores já recolhidos pelo estado.





O decreto também trata da cota única. Quem optar por pagar o IPVA de uma vez, terá 3% de desconto, de acordo com a tabela publicada pela Secretaria de Estado da Fazenda, se a quitação for feita de forma integral até a data do vencimento.

Um decreto publicado pelo governador de(Novo), nesta quinta-feira (28/01), prorrogou o vencimento dode 2021 paraemplacados no estado. Com a portaria, os proprietários dos veículos citados poderão pagar o tributo até o diaDe acordo com Zema, a medida foi aplicada considerando os efeitos econômicos negativos relacionados à pandemia da, especificamente no setor de