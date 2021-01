'Falta dinheiro', diz Onyx Lorenzoni sobre extensão do Auxílio Emergencial

As famílias com crianças de até cinco anos provavelmente receberão um valor adicional no total que já costumam receber (foto: Reprodução/Agência Brasil) reestruturação do Bolsa Família, bem como a sua ampliação e o reajuste do valor, deve ser apresentado na semana que vem. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, afirmou, nesta quarta-feira (27/01), que o plano que prevê a, bem como a sua ampliação e o reajuste do valor, deve ser apresentado na semana que vem.





Segundo o ministro, o projeto está na fase final de análise no governo e a intenção é lançar o “novo programa”, totalmente reformulado, em fevereiro.





“O Bolsa Família vai atender mais de 14,3 milhões de famílias, que é o número que será atendido no mês de fevereiro. É o maior número da história do programa, nunca teve um número tão grande de famílias atendidas”, disse o ministro, em entrevista no programa de José Luiz Datena na Rádio Bandeirantes.





Onyx não divulgou detalhes das mudanças que estão sendo feitas no programa, pois, segundo ele, não há nada definido ainda pelo fato de não ter a aprovação do orçamento para este ano.





“Ele (orçamento) deve ser votado. O Congresso vai nos dar a possibilidade de ter um pouco de recurso no Bolsa Família. Aí sobe o valor, por isso não posso dizer que é A, porque daqui a dois dias pode ser A mais B”, disse.





Contudo, o ministro apontou algumas alterações que podem surgir com a reformulação do programa social. Sem dar detalhes, Onyx apenas disse que as mudanças passam pela inclusão de “mérito”, como na área esportiva e escolar.





O ministro confirmou que serão feitas parcerias com a Secretaria Nacional do Esporte e com o Ministério da Ciência e Tecnologia.





Disse ainda que as famílias com crianças de até cinco anos provavelmente receberão um valor adicional no total que já costumam receber.





“É um recurso que nós criamos, um novo valor para que as crianças pequenas possam ter uma condição nutricional porque isso impacta no desempenho da vida dela”, pontuou o ministro.





AUXÍLIO EMERGENCIAL





Muitos brasileiros estão reivindicando a prorrogação do auxílio emergencial desde que ele foi cortado. Considerado um grande suporte financeiro a muitas famílias durante a pandemia, o ministro disse que falta dinheiro para continuar com o auxílio e que é preciso esperar os desdobramentos das mudanças no Bolsa Família para analisar o que deve ser feito ao longo dos próximos meses.





“Não temos mais dinheiro, esse é o grande problema. Nós fomos no limite, além do limite que era possível”, afirmou.









NOVA POSSIBILIDADE





Onyx ressaltou que o Governo Federal está para criar um programa de microcrédito digital para atender os que utilizavam o auxílio emergencial e que não fazem parte do Bolsa Família. O objetivo é dar uma oportunidade para que a população retome suas atividades através desse dinheiro.





“Vai permitir que as pessoas possam retomar suas atividades econômicas ou comprando os materiais, os ingredientes para produzir alguma coisa, um bolo, uma torta, uma quentinha, um café, um sanduíche, que as pessoas vendem, ou por outro lado, aqueles que cortam grama ou prestam serviço que precisam de uma máquina de carpintaria ou coisa do gênero”, explicou.





De acordo com o ministro, o empréstimo teria período de carência de quatro meses e 20 meses de prazo para pagar.





“O microcrédito produtivo digital poderá atender em 60 dias mais 20 milhões de pessoas, que são os invisíveis, que são menos vulneráveis que as famílias que estão no Bolsa Família, mas que têm algum grau de vulnerabilidade e precisam de ajuda”, disse.

