Bolsonaro diz que governo vai estudar medidas para bares e restaurantes

Em compromisso fora da agenda, Bolsonaro participou de reunião com Paulo Solmucci, que preside a Abrasel, no Ministério da Economia (foto: Fabio Pozzebom/Agência Brasil)

Pagamento de empréstimos

Contra o lockdown

O presidente da República, Jair, informou nesta quarta-feira (27/1), que o governo estuda medidas para atender o setor de, afetado por políticas de restrição do funcionamento do comércio adotadas por governos locais por conta da pandemia daEm um compromisso fora da agenda, o chefe do Executivo foi ao Ministério da Economia para reunião com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (), Paulo Solmucci, e membros da equipe econômica, liderada por Paulo Guedes."São medidas que vão ser estudadas nos próximos dias, que com toda certeza daqui no máximo 15 dias isso se concretizará para atender o setor", disse Bolsonaro.O presidente criticou as políticas de restrição de horário para o funcionamento do comércio adotadas pelo governo de São Paulo e pela"Um estado que ao fechar tudo a partir das 20h e sábado e domingo também atinge diretamente o coração de garçons, donos de bares e de eventos. O mesmo problema está acontecendo na capital BH (Belo Horizonte)", comentou.O presidente comentou que o setor foi pedir "" ao ministro Paulo Guedes, da Economia, e repetiu que a decisão sobre medidas de fechamento é de governadores."Não podemos botar na ruas seis milhões de pessoas que ficariam prejudicadas com as medidas ora adotadas pelo Estado de São Paulo e pela capital de", reforçou Bolsonaro.O presidente da Abrasel afirmou que o setor "paga uma conta desproporcional" com a pandemia da COVID-19. "O presidente está entendendo a importância de preservar os empregos do setor, manter as empresas, até que a gente possa com a retomada da economia voltar à normalidade", disse.Paulo Solmucci afirmou ter pedido a prorrogação da carência para pagarno âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), além de ajuda para empresas em relação ao Simples Nacional, regime de tributação especial."Vamos estudar nos próximos dias o impacto fiscal e a resposta (será) em duas semanas no máximo. No máximo. Da minha parte, tudo que eu procuro fazer é para resposta imediata. Sim ou não, mas imediata", declarou Bolsonaro.O chefe do Executivo fez ainda um apelo para chefes de governo de estados e municípios para não aderirem a um "lockdown".Na semana passada, por conta da alta de infecções pelo novo, o governo de São Paulo anunciou regras mais restritivas para o funcionamento do comércio. Em Belo Horizonte, desde o início do mês, também vigoram medidas de fechamento com prioridade para atividades essenciais.A partir desta segunda, em São Paulo passou a valer a fase, em que só é permitido o funcionamento de serviços essenciais, das 20h às 6h.As regras também vão valer aos sábados, domingos e feriados. As restrições no período da noite e durante os finais de semana devem vigorar até, pelo menos, 8 de fevereiro.