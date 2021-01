Fim do auxílio emergencial: benefício a conta-gotas vai até 31 de janeiro

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

De acordo com a Caixa, 3,3 milhões de beneficiários dos ciclos 5 e 6 podem sacar, a partir de hoje, valores que somam R$ 2,2 bilhões, retirados dos cofres públicos para socorrer milhões de brasileiros sem renda em meio à uma das maiores crises sanitárias da história da humanidade.



Valores

Calendário do pagamento do auxílio emeregecial (foto: Reprodução/Caixa)

Como realizar o saque em espécie

Atendimento

O governo do presidente( sem partido), depois de bater cabeça no ano passado entre criar um programa batizado de Renda Brasil , ou aumentar o valor dopara substituir o auxílio emergencial, que tinha data para acabar, terminou 2020 e iniciou este ano sem nada de concreto para apresentar aos 53,9 milhões de beneficiários, conforme números divulgados pelo portal da transparência da Controladoria-Geral da União Os beneficiários desse lote são os nascidos em novembro, que podem sacar ou transferir o auxílio individual de R$ 300.De acordo com a Caixa, do total liberado hoje, R$ 2 bilhões são referentes às parcelas do auxílio emergencial extensão e o restante, R$ 200 milhões, às parcelas do auxílio emergencial.É preciso fazer o login no App CAIXA Tem, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora. O código deve ser utilizado nos caixas eletrônicos da CAIXA, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes CAIXA Aqui.Os saques em dinheiro podem ser feitos nas Lotéricas, correspondentes CAIXA AQUI ou mesmo nas agências.Continua disponível aos beneficiários a opção de utilização dos recursos creditados na Poupança Social Digital para a realização de compras, por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços. Com o aplicativo CAIXA Tem, também está disponível a funcionalidade para pagamentos sem cartão nas cerca de 13 mil unidades lotéricas do banco.Saiba mais: Confira no site da CAIXA alguns tutoriais de como receber e movimentar o Auxílio Emergencial no aplicativo CAIXA Tem: