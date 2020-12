Bolsonaro desiste do Renda Brasil e vai retomar o Bolsa Família em janeiro

Jair Bolsonaro disse que o auxílio emergencial não será prorrogado (foto: Marcos Correia/PR)

O presidente Jair(sem partido)afirmou na tarde desta terça-feira (15/12) que não investirá na criação do Renda Brasil, programa que o governo teve dificuldades para tirar do papel por falta de verbas. Segundo o chefe do Executivo, a ideia é “aumentar um pouquinho” o já existente Bolsa Família, que atende a cerca de 14 milhões de famílias.Ele ressaltou ainda que não haverá prorrogação do, instaurado durante a pandemia de COVID-19.

Bolsonaro ainda comentou os planos para 2021 durante entrevista ao jornalista José Luiz Datena.



“Quem falar em Renda Brasil, eu vou dar cartão vermelho, não quero mais conversa. É Bolsa Família. São pessoas necessitadas que precisam desse recurso que, em média está, R$ 190. Tenho falado para a equipe emergencial, vamos tentar aumentar um pouquinho isso daí", afirmou o presidente.



Ao comentar sobre o auxílio emergencial, ele foi direto: "Auxílio é emergencial, o próprio nome diz, é emergencial. Não podemos ficar sinalizando em prorrogar e prorrogar e prorrogar”.



“Acaba agora em dezembro”, concluiu.