Teto para aposentadoria pelo INSS vai a R$ 6.433,57, reajuste é de 5,45%

A confirmação do reajuste do teto da aposentadoria pelo INSS consta de portaria da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia publicada no Diário Oficial da União (DOU) (foto: Wikimedia Commons)

Osque recebem acima de umterão reajuste de 5,45% neste ano.O aumento corresponde ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a inflação oficial do País e cujos dados de 2020 foram divulgados nesta terça-feira (12/01), pelo IBGE.A confirmação do reajuste consta deda Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia publicada no Diário Oficial da União (DOU).De acordo com o documento, ade janeiro deste ano e permite que o teto do INSS passe de R$ 6.101,06 para R$ 6.433,57.A portaria ainda mantém oem R$ 1.100,00, que não cobre a inflação do ano passado. O valor representa um aumento de apenas 5,26%. Isso significa que a alta no piso não repõe o poder de compra, como assegurado pela Constituição.Para isso, o piso deveria subir para R$ 1.101,95 ou R$ 1.102, após arredondamento. A reportagem procurou o Ministério da Economia para saber se o governo definirá um novo valor para o salário mínimo, como foi feito em 2020, mas ainda não obteve resposta.A norma da Economia dispõe também sobre valores de auxílio-reclusão, pensão por morte e salário-família, além de benefícios pagos a aeronautas, pescadores, seringueiros, entre outros; e divulga a tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso.