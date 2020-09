Médicos peritos aprovam abertura de 17 agências do INSS em MG, sendo apenas uma em BH

Agência do Centro, apesar de não estar em lista de unidades "aptas" feita pela associação, realizou perícias médicas nesta terça (22) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)





Para os peritos, a unidade localizada no Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de Belo Horizonte, foi a única da capital considerada “apta” a receber os segurados. A agência da Rua Guaicurus, no Centro de BH, não apareceu na lista, mas realizou serviços de perícia médica normalmente na manhã desta terça-feira (22). A reportagem do Estado de Minas esteve no local e constatou pelo menos cinco perícias agendadas e que estavam sendo atendidas.



Ao Estado de Minas, o INSS informou que todos os peritos com agendamentos compareceram nas duas agências de Belo Horizonte, totalizando 17 servidores. Para a parte da tarde, há serviços marcados com outros profissionais. Somente na agência do Padre Eustáquio, nesta manhã, foram 12 médicos peritos. O órgão também garantiu ter recebido a relação de agências "aptas" e "inaptas" por parte da associação.





Reportagem constatou pelo menos cinco perícias agendadas e que estavam sendo atendidas na manhã desta terça (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) 108 agências foram vistoriadas nessa segunda, sendo que 87 delas foram consideradas “aptas” ou “aptas com restrições”. A unidade enquadrada no último caso, segundo a entidade, não será impedida de receber segurados, uma vez que apresenta alguma pendência na ordem de consultório interditado ou equipamento em falta. Ao todo, de acordo com a associação,foram vistoriadas nessa segunda, sendo quedelas foram consideradas “aptas” ou “aptas com restrições”. A unidade enquadrada no último caso, segundo a entidade, não será impedida de receber segurados, uma vez que apresenta alguma pendência na ordem de consultório interditado ou equipamento em falta.









Ao todo, 21 agências foram consideradas "inaptas" pela associação, que prometeu enviar ao Secretário da Previdência, ainda nesta terça, a lista das unidades com todas as pendências especificadas. Os servidores lotados nessas 21 unidades, segundo a entidade, "deverão se manter em trabalho remoto por risco sanitário à vida do servidor e do segurado."





“Solicitamos que a Secretaria de Previdência não ameace os servidores lotados nas agências consideradas inaptas sob pena de responsabilização pessoal e funcional de quem der causa as ameaças por violação às leis 13.869/19 e 13.979/20”, publicou, em nota, a associação.





Nessa segunda, de acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, 149 peritos do INSS retornaram ao trabalho. Foram feitas 1.376 perícias presenciais em 57 das 100 agências abertas. Em Belo Horizonte, dos 20 peritos que atuam nas duas unidades, 14 haviam voltado ao trabalho presencial

