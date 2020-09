BH Resolve retoma atendimento presencial na próxima segunda-feira

(foto: PBH/Divulgação)





O retorno das atividades, informado nesta terça (22) no Diário Oficial do Município (DOM), será gradual, mediante agendamento , com público reduzido. Por ora, apenas os serviços que não podem ser realizados pelos canais digitais serão retomados, tais como entrega de documentos e vistoria de veículos. Outras 300 modalidades permanecem disponíveis por meio do aplicativo PBH app e no portal da prefeitura





De acordo com a resolução Nº 036/2020, editada pelo Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, André Abreu Reis, as agências vão adotar protocolos de segurança sanitária. O cidadão só poderá entrar na unidade 15 minutos antes do atendimento. Acompanhantes não serão permitidos, exceto em casos de necessidade comprovada. Outras medidas implentadas são oferta de álcool em gel e distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os usuários nas filas.





Fechado desde 17 de março, o, posto atendimento prefeitura de Belo Horizonte, será reaberto a partir da próxima segunda-feira (28).