Macron: depender da soja brasileira é o mesmo que apoiar desmatamento da Amazônia

Macron fala em "não depender mais" da soja brasileira (foto: Reprodução/Twitter)

Continuer à dépendre du soja brésilien, ce serait cautionner la déforestation de l'Amazonie.

Nous sommes cohérents avec nos ambitions écologiques, nous nous battons pour produire du soja en Europe ! pic.twitter.com/CORHnlIp8E — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 12, 2021

O presidente da França, Emmanuel Macron, fezrelacionando-a ao problema ambiental. "Continuar a depender da soja brasileira seria ser conivente com o desmatamento da Amazônia", afirmou Macron, em sua conta oficial no Twitter.A publicação dele é acompanhada de um vídeo, no qual comenta a questão a repórteres."Nós somos coerentes com nossas ambições ecológicas,", afirma o presidente francês.A declaração é dada no momento em que a União Europeia e o Mercosul negociam um acordo comercial, masNo vídeo, Macron fala em "não depender mais" da soja brasileira, e produzi-la no continente.