Secex: Volume exportado de soja em novembro cai 70,3%; receita recua 70%

As exportações brasileiras de soja totalizaram 1,468 milhão de toneladas em outubro, queda de 70,3% ante igual período do ano passado (4,947 milhões de toneladas). Na comparação com outubro, quando o Brasil embarcou 2,492 milhões de toneladas para o exterior, o volume foi 41,1% menor. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Com o País na entressafra, fábricas têm desembolsado mais no mercado interno do que o valor apontado para exportação, o que tem mantido o volume que resta da safra dentro do País.



A receita gerada pelas exportações somou US$ 542,32 milhões, o que significa queda de 70,0% em relação a novembro de 2019 (US$ 1,81 bilhão) e de 40,6% na comparação com outubro (US$ 913,46 milhões).



No acumulado de 2020, o volume de soja embarcado chega a 82,90 milhões de toneladas, somando os dados divulgados hoje com os números consolidados do Agrostat até outubro. O total é 11,9% maior do que em igual intervalo de 2019 (74,06 milhões de toneladas, também conforme o Agrostat). Já a receita em 11 meses deste ano totaliza US$ 28,52 bilhões, 9,4% acima de igual período de 2019 (US$ 26,07 bilhões).