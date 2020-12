Saque do abono salarial do PIS/Pasep para nascidos em dezembro é liberado

Agência da Caixa Econômica Federal (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Contas digitais

A Caixa Econômica Federal liberou nesta terça-feira (15/12) o saque do novo lote do Programa de Integração Social () para trabalhadores nascidos em dezembro. Os valores dovariam de R$ 88 a R$1.045, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano-base 2019.Cerca de 723 mil trabalhadores receberão cerca de R$ 575 milhões referentes ao pagamento.Em todo o calendário, a Caixa disponibilizará R$ 15,8 bilhões para 20,5 milhões de trabalhadores. Tem direito ao abono salarial 2020/2021 o trabalhador inscrito no PIS há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2019, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos.Em dezembro, a Caixa iniciou o pagamento do benefício pela Conta Poupança Social Digital para os trabalhadores que não possuem nenhum outro tipo de conta corrente ou poupança no banco.“As contas digitais serão abertas de forma automática e gratuita pela Caixa para o recebimento do benefício, sem a necessidade de apresentação de documentos e comparecimento à agência, permitindo a movimentação por meio do aplicativo Caixa Tem”, informa em nota.A consulta do direito ao benefício do Abono Salarial, bem como do valor disponibilizado, pode ser realizada por meio do, pelo atendimento Caixa ao Cidadão — 0800 726 0207 e no site.O saque pode ser realizado até 30 de junho de 2021.*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro