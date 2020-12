Preço da gasolina sobe 1,7% na quinzena, aponta pesquisa da ValeCard

O preço médio da gasolina comum no Brasil registrou alta de 1,7% na primeira quinzena de dezembro em comparação com o mês de novembro, segundo levantamento realizado pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas. Nas duas primeiras semanas do mês, o preço médio do combustível no país foi de R$ 4,709 por litro. Em novembro, o valor médio cobrado nos postos do País foi de R$ 4,63.



A maior alta de preços na quinzena ocorreu no Amazonas (4,23%) e a menor, em Sergipe (0,5%). Nenhum Estado registrou redução no valor médio do combustível.



Obtidos por meio do registro das transações realizadas de 1º a 13 de dezembro com o cartão de abastecimento da ValeCard em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que, entre as capitais, Curitiba registrou o valor mais baixo na quinzena, e Rio Branco, o valor mais elevado.



Entre as capitais, Rio Branco (AC), Belém (PA) e Rio de Janeiro (RJ) foram as que registraram maiores preços médio da gasolina na primeira quinzena de dezembro. Já Curitiba teve o preço mais baixo.