BH terá voos extras para o Nordeste, Sul e praias do RJ durante o verão

Belo Horizonte terá novas opções de voos durante o verão (foto: Matheus Adler/EM/D.A Press)





Isso porque a Azul Linhas Aéreas ofertará destinos como Aracaju, Natal e João Pessoa, no Nordeste. Além disso, a companhia aérea terá voos para Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e Foz do Iguaçu, no Sul do Brasil. Além disso, haverá incremento de horários para Salvador, Ilhéus, Porto Seguro e Jericoacoara, tradicionais destinos com praias e resorts. Todas as decolagens partirão do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana de BH.









Durante o período de pandemia da COVID-19, o interior das aeronaves estão sendo higienizados com o sistema de raio ultravioleta da Honeywell, que é capaz de executar as funções em menos de 10 minutos. A companhia também tem utilizado descontaminantes bactericidas que contam com um princípio ativo que elimina vírus e bactérias em 99,99% dos casos. Além disso, sachês de álcool em gel são distribuídos a todos os passageiros.





“Vivemos um período de retomada gradual e responsável do turismo em todas as partes do país. Respeitando as regras ouro deste momento, as pessoas já podem aproveitar o verão para viajar com suas famílias, amigos e parentes e para conhecer paisagens belíssimas que temos no Brasil. Partindo de BH, nossos clientes poderão contar com a Azul ao longo de todo o verão e viajarão com todas as medidas de higiene e segurança que adotamos desde o início da pandemia”, disse Abhi Shah, vice-presidente de receitas da Azul.





Os dias e horários dos voos podem ser consultados por meio do site

Com a proximidade do verão, festas de fim de ano e férias, a procura por destinos que tenham praias ou que algum atrativo turístico aumenta significativamente. Durante a estação mais quente do ano,terá um acréscimo de destinos rumo ao Nordeste, Sul e praias da Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.