Concurso para definir melhor café de Minas chega na fase final

Resultado do concurso será divulgado na próxima quarta-feira (9/12) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) café foi um dos grandes destaques e está enraizado na cultura do povo mineiro. Além de ser classificado como maior produtor do mundo, também ganhou o título de 17° Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais. Das quase 1.800 amostras recebidas, apenas 40 chegaram na reta final e nesta quinta-feira (3/12) estão sendo avaliadas para escolha do vencedor. Ao longo dos 300 anos da história de Minas Gerais, ofoi um dos grandes destaques e está enraizado na cultura do povo mineiro. Além de ser classificado como maior produtor do mundo, também ganhou o título de melhor café do planeta . E para avaliar quais deles se destacam dentro do estado, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-MG) promove o. Das quase 1.800 amostras recebidas, apenas 40 chegaram na reta final e nesta quinta-feira (3/12) estão sendo avaliadas para escolha do vencedor.









“O concurso deste ano nos surpreendeu pelo grande número de inscritos, mesmo num período de pandemia, e também pela alta qualidade das amostras, com notas altíssimas. Isso é reflexo da credibilidade que a Emater conseguiu junto aos produtores ao longo das 17 edições do concurso”, afirma o coordenador de Cafeicultura da Emater-MG, Bernardino Cangussu.





A competição foi dividida em duas categorias e em cada uma delas o café passou por várias etapas até chegar na grande final. A primeira é o “Café Natural”, levado para secar logo após ser colhido. E na “Cereja Descascado”, após a lavagem, há uma separação dos frutos verdes e secos dos frutos maduros, depois ainda passam por um descascador e seguem para a secagem e por fim, os grãos também passam por um tanque de fermentação.





Nesta última etapa, todos os 40 finalistas alcançaram notas acima de 84 pontos (em um total de 100). Desses, serão escolhidos os três primeiros colocados de cada região produtora, em cada uma das categorias. O café com maior nota geral vai ser declarado o grande campeão estadual. E ainda, pelo terceiro ano seguido, o concurso também vai conceder o certificado “Mulher Empreendedora” para a cafeicultora que tiver a maior nota da competição.





Cafés Especiais

Café Especial. Segundo a Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais (Faemg), a produção nacional de cafés especiais vem aumentando ao longo dos anos e, em 2019, atingiu entre 6 e 10 milhões de sacas, sendo Um dos setores dentro da produção de café que tem crescido em todo país é o do chamado. Segundo a Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais (Faemg), a produção nacional de cafés especiais vem aumentando ao longo dos anos e, em 2019, atingiu entre 6 e 10 milhões de sacas, sendo Minas Gerais responsável por metade desse volume





E dentre essa safra especial, os participantes do Concurso que tiverem a melhor pontuação serão adquiridos pelo supermercado, e incorporados à sua linha de gãos especiais. Na última edição, o campeão estadual, o cafeicultor Paulo Gomes, do município de Espera Feliz, região das Matas de Minas, e outros 14 produtores tiveram seus cafés comercializados pelo supermercado.





Segundo Bernardino Cangussu, as redes de supermercado são responsáveis por grande parte desse aumento.

Finalistas

Este ano, em plena pandemia do novo coronavírus, o concurso ganha um significado ainda mais especial. Para Bernardino Cangussu, a competição agrega valor ao café. “Essa competição, principalmente para os pequenos produtores, consegue agregar valor ao café. Muitas vezes, eles têm joias raras que vendem como café comum. Então, às vezes aquele que vale cerca de R$ 5 mil, está vendendo hoje por R$ 500, em média. Por isso, a competição é fundamental para o produtor descobrir que é capaz, até para a auto estima dele, principalmente para continuar realizando o trabalho neste período de pandemia”, ressalta.





Uma das 40 finalistas na competição é Carlizane dos Reis Cordeiro da Silva, de 33 anos. Ela é do município do Alto Jequitibá, região da Zona da Mata, e assumiu a propriedade há 15 anos. Ela participa da competição há seis anos e todas as vezes chegou entre os finalistas. “É uma explosão de emoção saber que nosso trabalho está sendo reconhecido e estamos conseguindo alcançar o nosso objetivo. Deus tem sido muito bom com a gente e o trabalho está sendo bem feito”, comemorou.





Ela ainda explica que, a competição vai além do valor financeiro. “Agrega valor e também agrega valor pessoal de reconhecimento como produtor de qualidade, o que eu avalio como mais importante, a gente ser reconhecido como referência de café de qualidade”, explicou.





Já Alessandro Marcos de Miranda, de 37 anos, é do município de Nova Resende, no Sul de Minas. Ele, que produz café desde os 14 anos e há quatro anos participa do concurso, também entrou para os finalistas. Alessandro conta como é a emoção de chegar na final. “É um orgulho muito grande, a gente faz o trabalho com bastante carinho e dedicação e ser reconhecido é uma grande satisfação”, ressaltou.

Resultado

O resultado do 17° Concurso de Qualidade dos Cafés será divulgado na próxima quarta-feira (9/12), na Cidade Administrativa. A competição é promovida pela Emater-MG, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em parceria com a Universidade Federal de Lavras (Ufla), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Faepe).

*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira