Valor do IPVA não tem relação com obras de melhorias no trânsito

Com a chegada de um novo ano, é o momento de ficar em dia com os impostos; a tabela de pagamento do IPVA 2021 de Minas Gerais foi divulgada na manhã desta terça-feira (1/12) pelo governo de Minas. Nesses momentos, o contribuinte começa a se questionar a respeito do retorno prático desses tributos. O que muitos não sabem, no entanto, é que eles não precisam necessariamente ser destinados a melhorias no trânsito.