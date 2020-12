IPVA está entre os impostos mais caros para o contribuinte; veja lista

IPVA é o Imposto sobre a Propriedade de Veiculo Automotor (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

pela Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais nesta terça-feira (1/12) levantou o debate sobre a carga tributária no Brasil. Hoje, de acordo com o Impostômetro do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), A divulgação da tabela do IPVA pela Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais nesta terça-feira (1/12) levantou o debate sobre a carga tributária no Brasil. Hoje, de acordo com o Impostômetro do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), o imposto está entre os que mais pesam para o bolso do contribuinte









"O imposto sobre patrimônio e renda costumam ser os mais justos, porque realmente é uma taxação sobre um bem que a pessoa possui", esclarece João Eloi Olenike, presidente executivo do IBPT. "Quem tem mais paga mais e quem tem menos paga menos".





Entre os impostos sobre patrimônio e renda estão, além do IPVA, o Imposto de Renda e o IPTU - que hoje garantem uma arrecadação para o estado superior ao tributo que incide sobre os veículos. Confira no gráfico abaixo:

Os valores do gráfico são do total de impostos arrecadados; no caso dos impostos municipais (IPTU) e estaduais (IPVA e ICMS), a soma da arrecadação de todos os estados e municípios.





Impostos sobre consumo





Já os impostos sobre consumo, como é o caso do ICMS e do Cofins, na visão de Olenike, tendem a sobrecarregar as pessoas mais pobres.





"Quando você paga esses impostos ele já está embutido no preço do produto ou serviço. Não é diferenciável de acordo com a sua condição financeira. Todo mundo paga igual", explica o presidente do IBPT. "Proporcionalmente, as pessoas que ganham menos acabam pagando mais".





Para ele, trata-se de uma tributação silenciosa, o que faz com que as pessoas não tenham consciência da alta carga. "Só está na nota fiscal, as pessoas não veem e nem sentem que estão pagando", conclui.