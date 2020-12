Confira quais modelos vão pagar o IPVA mais caro e o mais barato em MG

O IPVA 2021 mais caro é de uma Ferrari F8 Tributo 2020, cujo proprietário deverá pagar R$ 119.334,78 (foto: Reprodução)



Mas, isso é para quem tem um carro mediano. Imagine quanto vai pagar quem tem um supercarro... certamente um superimposto. De acordo com a SEF-MG, o veículo que tem o IPVA 2021 mais caro é o de uma Ferrari F8 Tributo 2020, cujo proprietário deverá pagar R$ 119.334,78.





Se você está com pena do dono desse veículo, saiba que isso é uma fração mínima dos R$ 3,5 milhões que ele pagou pelo modelo. Além das belas linhas, quem dá vida ao superesportivo é um motor central 3.9l V8 biturbo com 720cv de potência e 78,5kg de torque. Com ele, o bólido acelera até os 100km/h em 2,9 segundos e atinge a velocidade máxima de 340km/h.





O valor é suficiente para comprar um Toyota Corolla 2.0 HLi novinho, que custa R$ 114.590, e ainda sobra dinhero para pagar seu IPVA 2022. Ou então você pode montar uma pequena frota de três Fiat Mobi 1.0 Easy, atualmente o automóvel mais barato do Brasil, que custa R$ 38.990.

O dono de um ciclomotor Hero Puh 65 ano 1992 vai tirar do bolso apenas R$ 4,20 para quitar o IPVA 2021 do veículo, que é praticamente uma mobilete de 65 cilindradas (foto: Reprodução)

Mais barato



Se o proprietário da Ferrari está feliz por poder pisar fundo no pedal do acelerador do seu superesportivo, o dono de um ciclomotor Hero Puh 65 ano 1992 está sorrindo por outro motivo. É que ele vai tirar do bolso apenas R$ 4,20 para quitar o IPVA 2021 do veículo, que é praticamente uma mobilete de 65 cilindradas. O valor Fipe de um modelo 1995 é de R$ 376. Porém, este proprietário não poderá parcelar o IPVA, já que o valor mínimo para isto é R$ 150.





Isentos

Também existem os veículos isentos de IPVA, que em Minas Gerais somam 76.130 unidades pertencentes a várias categorias: PcD (27.985), táxi (22.236), administração indireta (7.408), templo de qualquer culto (4.995), entidade filantrópica (4.337), valor histórico (2.880), transporte escolar (2.162), instituição educacional ou de assistência social (1.878), comerciante inscrito (952), sindicato de trabalhadores (801), veículo com perda total (264), veículo cedido em comodato (118), veículo roubado ou furtado (102) e veículo de embaixada ou consulado (12).