INSS: Comemoração do dia do servidor fecha agências em todo o País

(foto: Divulgação/INSS)

Atendimento remoto

Os serviços prestados pelo INSS aos contribuintes sofrerão nesta segunda-feira (23) uma interrupção, conforme divulgou por meio de nota a direção da instituição.A justificativa para o fechamento das agências em todo o país, nesta segunda-feira (23), está relacionado com o feriado do dia 28 de outubro, data que se comemora o dia do, instituído em 1937, durante o governo do presidente Getúlio Vargas ( 1934/1945 e 1951/1954).“Para manter os atendimentos já agendados e evitar transtornos para os beneficiários com remarcações, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) adiou o ponto facultativo alusivo ao Dia do Servidor para 23 de novembro”, registra a nota enviada à imprensa.O INSS informou ainda que a população pode buscar informações, pedir benefícios e agendar serviços sempre pelo Meu INSS, também disponível como aplicativo para celular, ou, ainda, por meio do telefone 135, que funciona de segunda a sábado, de 7h às 22h.