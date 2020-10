INSS prorroga prazo para renovação de prova de vida até novembro

Aposentados e pensionistas seguirão recebendo benefícios do INSS mesmo sem prestar rova de vida (foto: Reprodução/INSS)

Osque não fizeram adeentre os meses de março e outubro deste ano ainda não terão o bloqueio dos benefícios até o mês de novembro. A suspensão de corte em caso de falta da comprovação foi prorrogada, conforme anúncio do Instituto Nacional do Seguro Social () na manhã desta quinta-feira (15/10). Avale para os beneficiários que residem no Brasil e também no exterior.