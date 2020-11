Feira de Artesanato será primeiro grande evento em BH, após retomada do setor

O evento vai reunir artesãos de todo o Brasil (foto: Feira Nacional de Artesanato/Divulgação) Feira Nacional de Artesanato será realizada em Belo Horizonte entre 1º e 6 de dezembro. Este vai ser o primeiro grande evento, em uma capital, reunindo artesãos de todo o país, após a retomada das atividades do setor. A 31ª edição daserá realizada em Belo Horizonte entre. Este vai ser o, em uma capital, reunindo artesãos de todo o país, após adas atividades do setor.





Serão seis dias de feira, com cerca de 2 mil expositores, divididos em 600 stands. O evento, mais uma vez, vai ocupar os pavilhões do Expominas, localizado no Bairro Gameleira, Região Oeste de BH. Os visitantes vão poder conhecer a diversidade do artesanato brasileiro e adquirir peças únicas. É uma oportunidade de garantir presentes de Natal, com preços para todos os bolsos.





O público poderá participar de oficinas gratuitas de feltro, patchwork e reciclagem de CD´s. Haverá, também, stands de parceiros com programação especial, como a Ilha do Conhecimento, organizada pelo Ministério da Economia, por meio do Programa de Artesanato Brasileiro (PAB). Ela vai oferecer cursos e palestras de capacitação para artesãos e visitantes.





Em outro espaço, uma área de 1104 metros, com artesanato de todo o Brasil, assinado pelo Sebrae Nacional e pelo Centro De Referência Do Artesanato Brasileiro (CRAB). Já o Brasil de Norte a Sul é um espaço do Ministério do Turismo, mostrando as belezas naturais e pontos turísticos nacionais. A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT) também vai apresentar 18 circuitos turísticos de Minas Gerais. E o Espaço Índios, terá a presença de mais de 10 etnias de todo o país.





A Feira Nacional de Artesanato é uma realização do Instituto Centro de Capacitação e Apoio ao Empreendedor (Centro Cape), ONG, que promove o evento e braço do Mãos de Minas, a maior central de cooperativas de artesãos do Estado.

Protocolo sanitário

Em razão da pandemia, a edição deste ano vai obedecer a um rigoroso protocolo sanitário, com medidas para prevenção da COVID-19, definido em parceria com a prefeitura de Belo Horizonte. O objetivo é garantir a segurança de todos os visitantes e artesãos presentes. “Nossa meta é realizar o evento. Nossa prioridade é a saúde de todos”, destaca Tânia Machado, presidente do Centro Cape.

Tânia Machado, presidente do Instituto Centro de Capacitação e Apoio ao Empreendedor (Centro Cape) (foto: Feira Nacional de Artesanato/Divulgação)





Totens com álcool em gel 70% serão disponibilizados por todo o pavilhão do Expominas. Haverá uma higienização prévia de todo o material de montagem e mercadorias do evento, aferição de temperatura dos visitantes e dos expositores, uso de QR Codes para evitar troca de cartões de visitas.





A degustação nos stands de gastronomia será proibida, a não ser daqueles alimentos embalados individualmente. A capacidade de visitantes será reduzida, com controle do total máximo de público simultâneo no local, além da exigência do uso correto das máscaras. Para garantir o distanciamento social, a feira terá ainda uma nova configuração, com maior espaçamento entre os stands e mais ruas de circulação dentro dos pavilhões.

Feira virtual

A edição deste ano contará com uma novidade para os fãs de artesanato espalhados pelo Brasil. Quem não puder ir ao Expominas, seja pela distância, por fazer parte do grupo de risco ou por qualquer outro motivo, poderá fazer uma visita virtual à edição deste ano.





Por meio de uma plataforma inovadora e interativa, o internauta vai ter a chance de conhecer os trabalhos e entrar em contato com todos os expositores presentes. Cada stand será registrado com imagens, formando uma visão 360º de todo o evento. Outro benefício é que ela ficará disponível até a próxima edição, em dezembro de 2021, servindo de consulta para negócios durante todo o ano.

Ingressos

Para facilitar o acesso e evitar filas e aglomerações na entrada do evento, os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente aqui . Os valores variam entre R$ 10 e R$ 15, dependendo do horário escolhido. E o visitante tem a opção, também, de comprar um combo, com entrada para até quatro pessoas, por R$ 50.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.