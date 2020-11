Procon retoma atendimento presencial a partir de dezembro; veja como agendar

Atendimento será retomado mediante agendamento, que já está disponível pela internet (foto: Google Maps)









Segundo o coordenador do Procon Assembleia, Marcelo Barbosa, a retomada deve dar prosseguimento a pelo menos 107 audiências, adiadas por causa da pandemia de COVID-19. A agência também já recebe o público que precise tirar dúvidas.





Os demais serviços oferecidos no posto, por ora, continuarão interrompidos. É o caso da emissão da carteira Sindpasse para pessoa com deficiência, que dá direito à gratuidade no transporte intermunicipal.

Suspenso há quase oito meses, osno, que funciona no prédio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Bairro Santo Agostinho, serão retomados a partir de