Preços dos restaurantes disparam em apenas apenas três meses em BH

Foto ilustrativa (foto: Euler Junior/EM/D.A. Press - 11/01/2016) alta nos alimentos e como reflexo do tempo fechado por causa da pandemia, os preços dos restaurantes de Belo Horizonte dispararam em apenas três meses. De acordo com pesquisa do site Mercado Mineiro e o app ComOferta, os aumentos foram de até 25,58% no comparativo entre agosto e novembro. Na esteira danose como reflexo do tempo fechado por causa da, os preços dosde Belo Horizonte dispararam em apenas três meses. De acordo com pesquisa do site Mercado Mineiro e o app ComOferta, os aumentos foram de até 25,58% no comparativo entre agosto e novembro.









"O aumento de custo do restaurante foi gigantesco, principalmente quando a gente fala da carne, do arroz e do óleo de soja", comenta Feliciano Abreu, responsável pela pesquisa. "Sem contar o tempo que ficou fechado, o que gerou um prejuízo tremendo e o consumidor vai sentir no bolso esses aumentos".





As bebidas também sofreram aumento nesse meio tempo. O suco natural sofreu alta de 4%, enquanto o refrigerante de lata, de 5,10%.





Outro movimento que o levantamento observou foi a enorme diferença de preços de um mesmo produto - seja por causa da localização, da qualidade ou da diversidade das comidas. Essa diferença é mais perceptível no preço no kilo no self-service, que vai de R$ 12 a R$ 89,90, uma variação de 650%.





O PF vai de R$ 12 a R$ 42,90, enquanto o marmitex grande vai de R$ 10 a R$ 30,90 e o pequeno de R$ 8 a R$ 19. "É o consumidor precisando cada vez mais pesquisar preços e, em alguns casos, até trazendo de casa", completa Abreu.





A pesquisa foi realizada entre 12 e 13 de novembro, em restaurantes de todas as regionais da capital.